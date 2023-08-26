بعد صراع مع المرض... وفاة ابنة الممثلة شارلوت كارول عن عمر السنتين بشكل مأساوي!

بعد صراع مع المرض... وفاة ابنة الممثلة شارلوت كارول عن عمر السنتين بشكل مأساوي!



توفيت ابنة الممثلة شارلوت كارول ونجم تشيلسي السابق دييجو بيفرو فولبي، البالغة من العمر عامين، بشكل مأساوي بعد صراع مع مرض السرطان.



وتعرضت العائلة لمأساة في أيلول، بعد تشخيص إصابة أوريليا بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهو نوع عدواني من السرطان يؤثر على خلايا الدم البيضاء.



وعلى الرغم من العلاج المكثف، إلّا أن الأطباء قد أخبروا دييغو وشارلوت أن السرطان قد انتشر في جسم أوريليا إلى جهازها العصبي المركزي بعد يومين من عيد ميلادها الثاني.



وكتب دييغو على صفحة GoFundMe الخاصة بالعائلة، "بقلب مثقل أكتب إليكم لأبلغكم بوفاة عزيزتنا أوريليا"، مضيفاً: "لقد ذهبت ابنتنا الصغيرة بسلام محاطة بأحبائها وفي أحضان والدتها وأنا".