في طريقهم لحضور حفل تخرجهم... 4 طلاب يلقون مصرعهم في حادث سير مروّع!

امرأة مصرية تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة... وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين!

امرأة مصرية تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة... وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين!

بعد صراع مع المرض... وفاة ابنة الممثلة شارلوت كارول عن عمر السنتين بشكل مأساوي!