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امرأة مصرية تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة... وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين!
منوعات
2023-08-26 | 06:57
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امرأة مصرية تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة... وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين!
امرأة مصرية تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة... وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين!
احتفلت سيدة مصرية بطلاقها من زوجها بطريقة غريبة وغير مألوفة، حيث ظهرت في مقطع فيديو، وهي تقف خلف قالب كيك مكتوب عليه "طلاق سعيد.. مبروك الطلاق".
وكشفت انها وزّعت جوائز ذهب على الحاضرين في هذه المناسبة، قائلةً: "حبيت أحتفل بالمناسبة السعيدة، وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب. أنا برج الحمل مجنونة وعصبية، ووزعت جوائز ذهب في الكافيه".
وأكّدت السيّدة المصرية أنها "ليست حزينة" لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية، الأمر الذي لا تقبله إطلاقاً.
لمشاهدة الفيديو
إضغطوا هنا
.
مصدر
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