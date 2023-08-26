أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!

تعرضت فتاة مراهقة في منطقة كوشامبي في غازي آباد، في الهند، للضرب حتى الموت يوم السبت على يد والدها وشقيقيها في قضية يشتبه بأنها جريمة شرف.