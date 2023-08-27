اعتاد أن يستدعيها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!

تعرضت طالبة في الصف الثاني عشر في ولاية جهارخاند الهندية للاغتصاب مرات عدة من قبل أستاذها الذي قام أيضًا بتصوير الفعل المشين وهدد بنشر الفيديو على نطاق واسع.

وعندما علمت والدة الضحية بالحادثة، تقدمت بشكوى إلى المدرسة وقالت إن المعلم اعتدى جسديًا على الضحية. كما أكد الفحص الطبي ذلك الزعم.

وبحسب المعلومات، فقد اعتاد المجرم استدعاء الضحية إلى منزله لاستغلالها جنسياً. وعندما وثّق عملية الاغتصاب، ابتزّ الضحية بنشر الفيديو.

وطالب مسؤول رسمي في المنطقة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأستاذ المتهم، موضحاً أن الشرطة تحاول التقليل من أهمية أمر خطير من خلال تطبيق عقوبات خفيفة.