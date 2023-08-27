أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!

أقدمت سيدة هندية على ارتكاب جريمة مروعة بحق زوجها في منطقة بادون بولاية أوتار براديش في 14 آب، بهدف إنقاذ زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي.

وأعلنت الشرطة المحلية أن السيدة المذكورة استخدمت فأساً لذبح رقبة زوجها، البالغ من العمر 43 عاما، عندما كان نائماً أمام شرفة المنزل.

وعندما بدأت التحقيقات في مقتل الرجل، ذكرت الشرطة أنه قُتل في "ظروف مريبة". وزعمت عائلة الرجل المتوفى في البداية أن مجهولين كانوا وراء عملية القتل.

ومع ذلك، كشف تحقيق للشرطة في وقت لاحق أن زوجة الرجل المقتول ميثيليش ديفي، البالغة من العمر 40 عامًا، أقدمت على قتله. ونقل تقرير لصحيفة محلية عن الشرطة قولها إن المرأة ظلت تغير أقوالها في البداية لكنها اعترفت فيما بعد بارتكاب الجريمة.

وذكر التقرير الإخباري أن ميثيليش أخبرت الشرطة أن زوجها كثيرا ما كان يضربها وكان يجبرها على "إقناع زوجة ابنها البالغة من العمر 19 عاما بالنوم معه".