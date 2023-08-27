مشهد مؤثر... راكبو طائرة يُساعدون سيّدة حامل على إنجاب طفلها خلال رحلة جوية (فيديو)

أنجبت امرأة حامل طفلها في منتصف رحلة جوية على متن طائرة KBZ المحلية في ميانمار.

ووقعت الحادثة بعد 20 دقيقة من إقلاع الطائرة الّتي كانت متوجهة من تاتشيليك إلى يانجون.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على الإنترنت يُظهر عملية إنجاب الطفل داخل الطائرة بمساعدة الطاقم الجوي والراكبين.