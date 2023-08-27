وفاة مسنة عمرها يفوق الـ90 عاما... داهمت الشرطة منزلها وبعد ساعات ماتت بسكتة قلبية!

داهم 5 ضباط من الشرطة الأميركية منزل صحافية أميركية مسنة في مدينة ماريون بولاة كانساس، ما أدّى إلى وفاتها بعد أقلّ من 24 ساعة.

وفي التفاصيل، توفيت الصحافية الأميركية جوان ماير، البالغة من العمر 98 عاما، بسكتة قلبية بحسب صحيفة "ماريون كاونتي ريكور" المحلية الّتي تعمل بها.

وفي مقطع فيديو وثق عملية المداهمة، تقول جوان لأحد عناصر الشرطة: "لا تلمس أي شيء، هذا منزلي".

وبحسب المعلومات، قالت جوان إنها كانت متوترة بشكل كبير وقضت ساعات من الرعب والصدمة بعد الحادثة.

وكانت الشرطة أصدرت مذكرة تفتيش لمنزل جوان ولمكتب الصحيفة، بعدما ادعت صاحبة مطعم في المدينة بأن الصحيفة حصلت بشكل غير قانوني على معلومات عنها.

وقال المدعي العام إن المداهمة كانت إجراء قانونيا وألغيت المذكرة لاحقا لعدم وجود أدلة كافية.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الغضب والقلق الّذي عانته السيدة ماير أثناء مداهمة منزلها ساعد على توقف قلبها ما أدّى إلى وفاتها فوراً.