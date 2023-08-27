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زوجة ميسي في موقع حرج بعد مباراة... هل قبلت زميل زوجها عن طريق الخطأ؟ (فيديو)

منوعات
2023-08-27 | 12:54
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زوجة ميسي في موقع حرج بعد مباراة... هل قبلت زميل زوجها عن طريق الخطأ؟ (فيديو)
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زوجة ميسي في موقع حرج بعد مباراة... هل قبلت زميل زوجها عن طريق الخطأ؟ (فيديو)

وجدت زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنتونيلا روكوزو، نفسها في موقف حرج عندما اقتربت من زميل لزوجها في فريق إنتر ميامي خلال نهائي كأس الدوري.
 
وبعد فوز الفريق باللقب، اقتربت زوجة ميسي من صاحب الرقم 10، وهو الظهير الأيسر جوردي ألبا، للاحتضانه إلا أنها تعرضت لموقف حرج.
 
في تحول غريب للأحداث، انتهى الأمر بأنتونيلا وزميل زوجها إلى تحريك وجههما بعيدًا عن بعضهم البعض لتجنب قبلة على الشفاه.
 
ونشأت هذه الحادثة الطريفة شيئاً من الارتباك حول أي خد يجب أن يُستخدم للقبلات المعتادة بين الأصدقاء.
 
 

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