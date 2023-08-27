استغلّ ضعفها بطريقة مشينة... اعتدى على شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا جزاؤه!

حكمت محكمة محلية في ولاية أوتار براديش في الهند على رجل بالسجن لمدة 10 سنوات لاغتصابه امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ ست سنوات.

وبحسب المعلومات، فرضت قاضية الجلسات الجزئية الإضافية سونيتا سينغ ناجور، أثناء نظرها في قضية الاغتصاب يوم الجمعة، أيضًا غرامة قدرها 1 ألف روبية على المتهم فيكاس فيرما.

ووفقًا لشكوى الشرطة التي سجلها والد الضحية في 24 أيلول 2017، قام فيرما، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا، بالاعتداء جنسياً على ابنته البالغة من العمر 20 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد توجهها إلى الحقل في الصباح الباكر.