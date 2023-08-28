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لأسباب مجهولة...أم مصابة بالسكري تقتل أثناء تجولها مع كلبها وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-28 | 02:46
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لأسباب مجهولة...أم مصابة بالسكري تقتل أثناء تجولها مع كلبها وهذه التفاصيل!
لأسباب مجهولة...أم مصابة بالسكري تقتل أثناء تجولها مع كلبها وهذه التفاصيل!
شوهدت كلير نايتس البالغة من العمر 54 عامًا، آخر مرة في قرية كينت في المملكة المتحدة يوم الأربعاء. اذ تعتقد الشرطة أنها قُتلت أثناء تمشية كلبها، وفقًا لموقع
"ديلي ميل"
.
وأكدت شرطة كينت أنه تم العثور على جثة في مكان قريب من خليج مينيس في الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة، وتم إبلاغ عائلة السيدة نايتس، على الرغم من عدم تحديد الهوية الرسمية بعد.
وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلاً عشرينياً اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وأضاف أنه تم إجراء تشريح للجثة، لكنه لم يقدم تفاصيل عن سبب الوفاة.
وفي يوم الجمعة، كشف إليوت، نجل كلير المذهول في نداء على فيسبوك أن والدته شوهدت آخر مرة حوالي الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء، "وهي ترتدي البكيني" وكانت "على الأرجح متجهة إلى سيارتها المركونة".
وأضاف: "إنها مريضة بالسكري من النوع الأول. إذا كانت تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم، وتبدو مشوشة وثملة، مع صعوبة في الكلام والمشي. وغالبًا ما تعاني من احمرار الوجه".
ولم تُحدّد دوافع وأسباب الجريمة بعد.
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