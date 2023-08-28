مشاهد مرعبة... عاصفة عنيفة تضرب جزيرة مايوركا والعائلات تهرع للاحتماء! (فيديو)

مشاهد مرعبة... عاصفة عنيفة تضرب جزيرة مايوركا والعائلات تهرع للاحتماء! (فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه السياح على جزيرة مايوركا وهم يفرون للنجاة بحياتهم، بعد أن هبّت عاصفة عنيفة اقتلعت الأشجار وغمرت الشوارع بالمياه.



وتظهر اللقطات المرعبة، رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة تضرب الجزيرة الإسبانية المشهورة.



وهرعت العائلات للاحتماء بينما تطايرت الكراسي والمظلات على الشواطئ بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 55 ميلاً في الساعة.



كما تسببت العاصفة العنيفة في اقتلاع الأشجار، مما أدى إلى إغلاق الطرق والتسبب في الفوضى في جميع أنحاء الجزيرة.



وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة الأسبانية تحذيرات من الطقس القاسي وتنبيهات باللون الأصفر في جميع أنحاء مايوركا وإيبيزا ومينوركا وفورمينتيرا الأحد.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية من وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن "منطقة ترامونتانا وشمال شرق الجزيرة ستكون الأكثر تضرراً جراء العاصفة".

