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إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!

إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!







وفي التفاصيل، تعرضت الضحية للهجوم بالقرب من تقاطع شارع ويست ستريت وطريق كينجز في برايتون عند حوالي الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد.



وبحسب المصادر المعنية، لا يزال المتهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى هذا الوقت.



وتناشد السلطات أي شهود أو أي شخص لديه معلومات الاتصال بهم من أجل الوصول إلى الحقيقة.

ألقت شرطة ساسكس البريطانية القبض على شاب، يبلغ من العمر 22 عامًا، للاشتباه في تورطه في محاولة اغتصاب فتاة على شاطئ برايتون، وفقاً لصحيفة "ذا صن" وفي التفاصيل، تعرضت الضحية للهجوم بالقرب من تقاطع شارع ويست ستريت وطريق كينجز في برايتون عند حوالي الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد.وبحسب المصادر المعنية، لا يزال المتهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى هذا الوقت.وتناشد السلطات أي شهود أو أي شخص لديه معلومات الاتصال بهم من أجل الوصول إلى الحقيقة.