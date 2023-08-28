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عريس يطرد شقيقه من شركته بسبب ما حصل في يوم زفافه...إليكم ما حصل!

عريس يطرد شقيقه من شركته بسبب ما حصل في يوم زفافه...إليكم ما حصل!





وبحسب موقع



وقال العريس: "أنا وزوجتي شعرنا بالصدمة"، مضيفًا أنه قرر طرده في اليوم التالي لأنه لم يكن يتخيل رؤيته كل يوم في العمل.



ويدعي أن شقيقه الذي سيحصل على مكافأة نهاية الخدمة، لا يملك أي فكرة عن سبب إنهاء عمله، ويعتقد أن العريس أناني وغير عقلاني.



ويقول انه متحمس لأن شقيقه الأصغر سوف يبدأ عمله الخاص. لكنه لا يعتقد أنه سيكون قادرًا على تخطي ما فعله في يومه الذي كان من المفترض أن يكون مميزاً.



ويدعي العريس أن شقيقه ووالديه يعتقدون أنه بالغ في رد فعله تجاه الموقف بإقالة أخيه الأصغر. اذ يعتقدون أن العمل يجب أن يكون منفصلاً عن الحياة الشخصية. قام عريس غاضب بطرد شقيقه الأصغر من شركة السباكة الخاصة به، بعد أن دمر له يوم زفافه، عندما تقدم لخطبة حبيبته بشكل مفاجىء، وسرق منه البريق.وبحسب موقع "ديلي ميل" ، قام صاحب العمل بتعيين شقيقه قبل ثلاث سنوات، بعد أن بقي عاطلاً عن العمل لمدة من الزمن.وقال العريس: "أنا وزوجتي شعرنا بالصدمة"، مضيفًا أنه قرر طرده في اليوم التالي لأنه لم يكن يتخيل رؤيته كل يوم في العمل.ويدعي أن شقيقه الذي سيحصل على مكافأة نهاية الخدمة، لا يملك أي فكرة عن سبب إنهاء عمله، ويعتقد أن العريس أناني وغير عقلاني.ويقول انه متحمس لأن شقيقه الأصغر سوف يبدأ عمله الخاص. لكنه لا يعتقد أنه سيكون قادرًا على تخطي ما فعله في يومه الذي كان من المفترض أن يكون مميزاً.ويدعي العريس أن شقيقه ووالديه يعتقدون أنه بالغ في رد فعله تجاه الموقف بإقالة أخيه الأصغر. اذ يعتقدون أن العمل يجب أن يكون منفصلاً عن الحياة الشخصية.