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صراخ وبكاء... لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بسبب عاصفة شديدة! (فيديو)

منوعات
2023-08-28 | 09:20
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صراخ وبكاء... لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بسبب عاصفة شديدة! (فيديو)
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صراخ وبكاء... لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بسبب عاصفة شديدة! (فيديو)

صراخ وبكاء... لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بسبب عاصفة شديدة! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو التقطته راكبة على متن الطائرة المتوجهة إلى مايوركا، لحظات من الرعب بين الركاب واضطرابات شديدة عند اقترابها من الجزيرة الإسبانية التي كانت تتعرض لعاصفة شديدة.

وشعر الركاب بالخوف الشديد على حياتهم بينما كانت الطائرة تحلق من أليكانتي في جنوب إسبانيا إلى جزيرة البليار في البحر الأبيض المتوسط.

ونشرت إستيلا أورتس، وهي راقصة وبهلوانية معروفة، مقطع فيديو للرحلة على إنستغرام ظهرت فيه الطائرة وهي تهتز بعنف بينما يتشبث الركاب الخائفون بمقاعدهم.

وكتبت أورتس أنها خافت ان تنتهي حياتها عندما اهتزت الطائرة وسقطت، مما تسبب في صراخ الناس والبكاء والقيء فيما بدا وكأنه "لحظة أبدية".

وتعرضت مناطق شمال شرق إسبانيا، وكذلك مايوركا، لرياح بلغت سرعتها 75 ميلاً في الساعة وأمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أجبر بعض العائلات على الفرار للنجاة بحياتهم وتقطعت السبل بآخرين في الجزيرة مع إلغاء الرحلات الجوية، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".
 
 

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