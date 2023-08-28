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حملت ابنها الميت في رحمها 6 أسابيع ليتمكن توأمه من النجاة... "شعرت باليأس لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج"!

منوعات
2023-08-28 | 13:05
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حملت ابنها الميت في رحمها 6 أسابيع ليتمكن توأمه من النجاة... &quot;شعرت باليأس لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج&quot;!
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حملت ابنها الميت في رحمها 6 أسابيع ليتمكن توأمه من النجاة... "شعرت باليأس لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج"!

حملت ابنها الميت في رحمها 6 أسابيع ليتمكن توأمه من النجاة... "شعرت باليأس لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج"!

روت إحدى الأمهات كيف اضطرت إلى حمل أحد توأمها في رحمها لمدة ستة أسابيع بعد وفاته حتى تتمكن من إنقاذ حياة ابنها الآخر.

وقيل للسيدة لورا بريدينغ، 30 عامًا، من ريكسهام، أثناء حملها، إن طفليها اللذين لم يولدا بعد يعانيان من متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم، حيث يأخذ أحدهما السائل الأمنيوسي الحيوي من الآخر.

وبعد التشاور، أخبر الأطباء الأم أن الجراحة في الأسبوع الـ 16 هي أفضل فرصة لإنقاذهما، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولكن، بعد خمسة أسابيع من العملية، أخبرت لورا بشكل مأساوي أن أحد الأطفال - صبي يدعى هنري - قد مات.

وعلى الرغم من حزنها بسبب فقدان أحد أبنائها، كان على لورا أن تتغلب عاطفيًا على المأساة وتبذل قصارى جهدها لضمان أن ابنها الآخر، جورج، سيتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وقالت الأم: "أتذكر أنني كنت أفكر: "كيف سأسير في الشارع وأنا أعلم أنني أحمل طفلين وفقدت واحدًا منهما؟"

وتابعت: "لقد كان الأمر قاسياً بشكل لا يطاق وكانت الأسابيع التالية هي الأسوأ في حياتنا ولكن كان علي الاستمرار في إعطاء جورج أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة".

كانت لورا حاملاً في الأسبوع الخامس عشر فقط عندما كشف الفحص أن طفليها يعانيان من متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم.

وتعني هذه الحالة النادرة أن أحد أطفالها كان يحصل على كمية قليلة جدًا من الدم والسائل الأمنيوسي بعد أن كانا يتشاركان نفس المشيمة.

وقالت: "عرفت من النظرة على وجه الطبيبة عندما نظرت إلى الشاشة أن هناك خطأ ما".

وأُخبرت لورا وشريكها علي ديفيز أن حالة التوأم ستتدهور بدون العلاج بالليزر، مما يعني أن كلاهما قد يموتان.

وأوضحت الأم: "كان الإجراء هو استخدام الليزر في جميع الشرايين المشتركة بين الأولاد حتى يحصل كل منهما على إمداد دم خاص به".

وأردفت: "كان هناك خطر من أن أذهب إلى المخاض أو كان هناك خطر بنسبة 60 في المائة من تعرض أدمغتهما للتلف. لكن كان علينا القيام بذلك على الرغم من أن عمرهما 16 أسبوعًا فقط. وبدون ذلك، كان يمكن أن نفقدهما على حد سواء."

وعلى الرغم من نجاح الجراحة ونتائج الفحص الإيجابية، بدأت لورا تشعر لاحقًا أن الولدين لم يكونا نشيطين.

وفي الأسبوع 21، أُخبرت الأم بشكل مفجع أن التوأم هنري قد مات.

وقالت: "التفت إلي الطبيبة بعد أن نظرت باهتمام إلى الشاشة وأدركت أن أسوأ مخاوفي قد تحقق".

وتابعت:"أخبرتني أن أحد أطفالي لم يكن لديه نبض قلب. أنا وعلي كنا نحتضن بعضنا البعض بقوة، غير قادرين على إيقاف دموعنا... شعرت باليأس التام والحزن الشديد، لكن كان عليّ الاستمرار من أجل جورج".

"لقد كنت مرعوبة طوال الوقت من أننا سنفقده أيضًا."

وُلد جورج في الأسبوع 27 بعملية قيصرية في كانون الثاني من هذا العام، وبعد دقيقتين، ولد شقيقه هنري "نائمًا".

وكان وزن جورج الصغير يبلغ رطلين و40 رطلًا فقط، وهو بالكاد يزيد عن كيس سكر.

وقالت لورا: "لقد ولد جورج وهو يصرخ، وكان صغيراً جداً بحيث يمكن أن يتسع في راحة يدي. سماع هذا الصراخ منه أعطاني شعوراً بالبهجة الخالصة. بكينا بارتياح."
 

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