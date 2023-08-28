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بعد 4 عقود على خطفه وبيعه لتجار الأطفال التقى بوالدته... "كيف تعانق شخصًا بطريقة تعوّض 42 عامًا من الفراق؟!" (فيديو)

بعد 4 عقود على خطفه وبيعه لتجار الأطفال التقى بوالدته... "كيف تعانق شخصًا بطريقة تعوّض 42 عامًا من العناق؟!" (فيديو)







والآن، تم لم شمل الوالدةوابنها - وحضنته بعناق دامع.



وبكى جيمي، 42 عامًا، عندما احتضن والدته، ماريا أنجليكا غونزاليس، خلال أول لقاء بينهما وجهًا لوجه في منزلها في فالديفيا، تشيلي في 17 آب.



"مرحبا ماما"، سُمع وهو يقول لها وهو يبكي: "أحبك كثيرًا".



واستقبلته عائلته للمرة الأولى منذ عقود، وتم لم شمله مع أقاربه وهم والدته وأربعة إخوة وأخت.



هذا وتم الترحيب بجيمي، محامي الدفاع الجنائي من أشبورن، فيرجينيا، بـ 42 بالونًا، للدلالة على الوقت الذي قضاه منفصلاً عن عائلته التشيلية.



وشوهد أيضًا وهو يحتضن بشدة اثنين من إخوته وهما بابلو ليفا جونزاليس وجوناثان غونزاليس.



والمحامي الذي أحضر زوجته جوهانا وابنتيهما، إيبا جوي، 8 سنوات، وبيتي غريس، 5 سنوات، معه، كان متأثرا جدا باللقاء.



وقال في مقابلة بعد الاجتماع: "لقد اختنقت من قوة هذه اللحظة... كيف تعانق شخصًا بطريقة تعوض 42 عامًا من الفراق؟".

تواجد جيمي ثايدن لآخر مرة بين ذراعي والدته منذ 42 عامًا عندما كان طفلاً حديث الولادة، ثم أخذه أحد العاملين في المستشفى وسلمه إلى تجار الأطفال كجزء من فضيحة هزت تشيلي لعقود من الزمن، وفق ما نقل موقع دايلي ميل والآن، تم لم شمل الوالدةوابنها - وحضنته بعناق دامع.وبكى جيمي، 42 عامًا، عندما احتضن والدته، ماريا أنجليكا غونزاليس، خلال أول لقاء بينهما وجهًا لوجه في منزلها في فالديفيا، تشيلي في 17 آب."مرحبا ماما"، سُمع وهو يقول لها وهو يبكي: "أحبك كثيرًا".واستقبلته عائلته للمرة الأولى منذ عقود، وتم لم شمله مع أقاربه وهم والدته وأربعة إخوة وأخت.هذا وتم الترحيب بجيمي، محامي الدفاع الجنائي من أشبورن، فيرجينيا، بـ 42 بالونًا، للدلالة على الوقت الذي قضاه منفصلاً عن عائلته التشيلية.وشوهد أيضًا وهو يحتضن بشدة اثنين من إخوته وهما بابلو ليفا جونزاليس وجوناثان غونزاليس.والمحامي الذي أحضر زوجته جوهانا وابنتيهما، إيبا جوي، 8 سنوات، وبيتي غريس، 5 سنوات، معه، كان متأثرا جدا باللقاء.وقال في مقابلة بعد الاجتماع: "لقد اختنقت من قوة هذه اللحظة... كيف تعانق شخصًا بطريقة تعوض 42 عامًا من الفراق؟".