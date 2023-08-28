0min

"فتحت أنبوبة الغاز وما إن أشعل النار حتى انفجرت الأسطوانة واحترق"... طفلة مصرية قتلت والدها وهذه هي دوافعها!

"فتحت أنبوبة الغاز وما إن أشعل النار حتى انفجرت الأسطوانة واحترق"... طفلة مصرية قتلت والدها وهذه هي دوافعها!







وتم القاء القبض عليها وإيداعها بأحد دور الرعاية الاجتماعية كونها دون السنّ القانونية.



وروت الطفلة المتهمة، أمام جهات التحقيق، تفاصيل الواقعة قائلةً: "أبويا كان بيدخن البانغو، ففكرت في التخلص منه بفتح أنبوبة الغاز، وفعلت وما إن أشعل النار حتى انفجرت الأسطوانة والحريق أمسك في جسده، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسة الأخيرة".



وأوضحت الفتاة أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة كون والدها طرد أمها من البيت إثر خلافات نشبت بينهما، لاعتياده شراء المخدرات وعدم إنفاقه على البيت والتعدي عليهما بالضرب.

أقدمت طفلة لم تتجاوز الـ15 عامًا على قتل والدها حرقًا، داخل مسكنهما في مركز أطفيح جنوب الجيزة، وفق ما نقل موقع المصري اليوم وتم القاء القبض عليها وإيداعها بأحد دور الرعاية الاجتماعية كونها دون السنّ القانونية.وروت الطفلة المتهمة، أمام جهات التحقيق، تفاصيل الواقعة قائلةً: "أبويا كان بيدخن البانغو، ففكرت في التخلص منه بفتح أنبوبة الغاز، وفعلت وما إن أشعل النار حتى انفجرت الأسطوانة والحريق أمسك في جسده، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسة الأخيرة".وأوضحت الفتاة أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة كون والدها طرد أمها من البيت إثر خلافات نشبت بينهما، لاعتياده شراء المخدرات وعدم إنفاقه على البيت والتعدي عليهما بالضرب.