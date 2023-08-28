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حتى الموت لم يفرقهما... قبل أسبوع من الذكرى السنوية الـ54 لزواجهما توفيا بطريقة مأساوية! (صور)

حتى الموت لم يفرقهما... قبل أسبوع من الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لزواجهما توفيا بطريقة مأساوية! (صور)







وكان فيليب وإلين ماركو يسافران بسيارتهما المرسيدس A180 السوداء في موسلي هيل، ليفربول، ليلة السبت عندما غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة.



وقد غرق الزوجان بشكل مأساوي أثناء القيادة تحت جسر للسكك الحديدية بعد هطول الأمطار، وفق ما نقل موقع



ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، هطلت أمطار غزيرة بأكثر من 32 ملم في الساعة بالقرب من موسلي هيل مساء السبت.



وحاول المارة المذعورون الوصول إلى فيليب، 77 عامًا، وإلين، 75 عامًا، لكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذهم.



وتم نقلهما إلى مستشفى قريب لكن تم إعلان وفاتهما بشكل مأساوي في وقت لاحق.

توفي ثنائي طاعن في السن بعدما حوصرت سيارتهما تحت الماء، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لزواجهما.وكان فيليب وإلين ماركو يسافران بسيارتهما المرسيدس A180 السوداء في موسلي هيل، ليفربول، ليلة السبت عندما غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة.وقد غرق الزوجان بشكل مأساوي أثناء القيادة تحت جسر للسكك الحديدية بعد هطول الأمطار، وفق ما نقل موقع ذا صن ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، هطلت أمطار غزيرة بأكثر من 32 ملم في الساعة بالقرب من موسلي هيل مساء السبت.وحاول المارة المذعورون الوصول إلى فيليب، 77 عامًا، وإلين، 75 عامًا، لكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذهم.وتم نقلهما إلى مستشفى قريب لكن تم إعلان وفاتهما بشكل مأساوي في وقت لاحق.