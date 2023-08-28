العثور على دودة تعيش في أحشاء الثعابين داخل دماغ امرأة! (صور)

أُعلنت امرأة إنكليزية تعيش في أستراليا الأولى في العالم بعد أن قام الأطباء بسحب دودة طفيلية حية طولها 8 سم، توجد عادة في الثعابين، من دماغها.



وأصيبت المرأة البالغة من العمر 64 عامًا، والتي لم يتم الكشف عن اسمها، بالعدوى بـ Ophidacaris robertsi، وهو نوع من الدودة المستديرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



وعادة ما توجد هذه الدودة الطفيلية فقط في أحشاء ثعابين السجاد التي تعيش في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.



ويشتبه المسعفون في أن المرأة أكلت عن طريق الخطأ بيض الدودة من خلال تناول أعشاب ملوثة بفضلات الثعابين.



وبعد الفقس في جسدها، شقت اليرقات طريقها إلى دماغها، ويشتبه الأطباء في أن هذا الأمر حصل بسبب الأدوية التي كانت السيدة تتناولها والتي أضعفت جهازها المناعي.