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اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!
منوعات
2023-08-28 | 15:47
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اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!
اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!
اعتقدت امرأة شابة ساذجة أنها ستنضم إلى برنامج مقالب تلفزيوني ياباني، إلا أنها في الواقع كانت تشارك في مؤامرة قتل.
وفي التفاصيل، غادرت سيتي عائشة منزلها الريفي في إندونيسيا لمحاولة كسب بعض المال من العمل كمدلكة في ماليزيا، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
لكنها شعرت بالذهول والسعادة عندما اكتشفها منتج تلفزيوني ياباني أخبرها أن اسمه جيمس.
وقامت سيتي بأداء العشرات من المقالب في العرض، معظمها يرتكز على رش رجل بالعطر، أو تقبيله على خده.
وأخبر جيمس سيتي البالغة من العمر 25 عامًا أن المقاطع لاقت استجابة كبيرة في اليابان.
وفي وقت لاحق أخبرها جيمس أنه كان لديه مزحة خاصة مخطط لها في 13 شباط 2017، والتي ستكون الأفضل حتى الآن، وأنه مقابل بضع دقائق من العمل، كان من المقرر أن تحصل على 100 دولار.
وكان هذا مبلغًا ضخمًا بالنسبة لها، وخططت لإرساله إلى عائلتها الفقيرة.
وفي مطار كوالالمبور، تعرفت ستي على فتاة فيتنامية تدعى دوان ثي هوونغ.
وأخبرهما جيمس أنهما معًا، ستقومان بمزحة مضحكة على عضو آخر في فريق البرنامج التلفزيوني، وهو رجل قصير القامة في منتصف العمر.
ولعبت الفتاتان دورهما على أكمل وجه، حيث فركت دوان قطعة قماش مبللة على وجه الرجل بينما رشته سيتي بالعطر.
ما لم تعرفه أي منهما هو أن "العطر" والزيت الموجود على قماش دوان كانا في الواقع مكونات غاز VX، وهو عامل أعصاب قاتل.
فالرجل الذي هاجمتاه عن غير قصد لم يكن ممثلاً، بل في الواقع هو كيم يونغ نام، الأخ الأكبر للرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون.
وكان قد أحرج والده في عام 2001 عندما تم القبض عليه وهو يحاول زيارة ديزني لاند باستخدام جواز سفر مزور، ثم أثار غضب كيم يونغ أون عندما قال إن العالم سينظر إلى قيادة شقيقه على أنها "مزحة".
وكان يعلم أنه مستهدف بالاغتيال، حتى إلى حد حمل ترياق التسمم بـ VX في حقيبته.
لكنه لم يعش طويلاً بما يكفي لاستخدامه، إذ تحرك مترنحاً بضع خطوات فقط نحو أحد موظفي المطار قبل أن ينهار.
كما تأثرت كل من سيتي ودوان بشدة من المادة الكيميائية المحظورة، حيث عادت سيتي إلى الفندق الذي تقيم فيه قبل أن تفقد وعيها على سريرها معظم اليوم التالي.
وحقيقة أن المرأتين قد تسممتا خلال عملية الاغتيال الغريبة ساعدت محاميهما على إقناع القضاة الماليزيين بأنهما لا تعرفان أي شيء عن الخطة القاتلة.
ولو تمت إدانتهما، لواجهتا حكم الإعدام التلقائي بموجب القانون الماليزي.
وأوضح أحد المراسلين أن "فيديو المراقبة في المطار يظهر أن سيتي ودوان يتعاملان مع مكونات غاز الأعصاب القاتل للغاية بشكل عرضي".
ويُعتقد أن "جيمس" هو عميل كوري شمالي يُدعى ري جي يو ومعه بقية طاقمه التلفزيوني اختفوا بعد لحظات من تنفيذ عملية الاغتيال.
ويُعتقد الآن أنه موجود في بيونغ يانغ ولم يتم توجيه الاتهام رسميًا إلى أي شخص بارتكاب جريمة القتل.
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