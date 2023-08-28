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قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!

منوعات
2023-08-28 | 16:00
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قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!
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قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!

قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!

زُعم أن فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تعرضت للطعن والاختطاف ثم نقلها صديقها السابق إلى المستشفى في راماناغارا بولاية كارناتاكا في الهند يوم الاثنين.

وبحسب الشرطة، فإن المتهم طعن الفتاة ثم اختطفها في سيارته أمام كليّتها.

وعندما لاحظ أنها كانت تنزف بغزارة في السيارة، نقلها إلى المستشفى. وتتلقى الفتاة حاليا العلاج في المستشفى، وفق ما نقل موقعIndia Today.

وفي التفاصيل، صلت سانغانا البالغة من العمر سبعة عشر عامًا إلى كليتها حوالي الساعة 9:15 صباحًا مع زملائها في الفصل. وعندما اقتربت من مدخل الكلية، قام المتهم تشيتان، الذي كان يقود سيارة إنوفا، بصدمها ثم طعنها بسكين.

وبحسب الشرطة، قام الشاب بسحب المصابة إلى السيارة واختطفها. وفي وقت لاحق، أخذها إلى المستشفى.

وحاول المارة إيقاف السيارة برشقها بالحجارة، لكن شهود عيان قالوا إن السيارة انطلقت مسرعة.

وبحسب المصادر، فإن سانغانا وتشيتان كانا على علاقة منذ عام 2020. إلا أن عمة سانغانا رفضت علاقتهما، مما أدى إلى صراع بين العائلتين.

وبعد ذلك، بدأت الشابة في تجنب تشيتان، الأمر الذي أزعجه.

وقد اعتقلت الشرطة تشيتان ويتم استجوابه حاليًا.
 

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