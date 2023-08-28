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"إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد"... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-08-28 | 16:16
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&quot;إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد&quot;... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!
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"إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد"... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!

"إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد"... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!

ألقي القبض على رجل في كانبور بولاية أوتار براديش في الهند يوم الاثنين بتهمة تهديد امرأة بهجوم بالأسيد إذا رفضت عرض الصداقة الذي قدمه.

ووقع الحادث في منطقة بابو بوروا في كانبور. وكان الرجل المتهم، الذي يُدعى براثام جوبتا، يضغط على الشابة لتكون صديقة له.

ووفقاً للشكوى التي قدمها والد الفتاة، حصل براثام على رقم هاتفها والتقط صورتها، وفق ما نقل موقعIndia Today.

ثم هددها قائلاً: "إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد".

وبعد تهديد براثام، توقفت الشابة عن الالتحاق بكليّتها بسبب الخوف من مقابلته في الطريق وذهبت أيضًا للعيش مع عمها.

كما زُعم أن الرجل المتهم قام بإرسال صورها إلى والدها وأقاربها.

وعندما أخبرت والدها عن محنتها، قدم شكوى إلى الشرطة.

بناءً على الشكوى، قال سانتوش سينغ، مدير شرطة بابو بوروا، إنه تم القبض على المتهم براثام.
 

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