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"رائحتها كاللّحم المتعفن وتختفي خلال 48 ساعة"... زوار يتهافتون لمشاهدة تفتّح "زهرة الجثة"! (فيديو)
منوعات
2023-08-29 | 04:39
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"رائحتها كاللّحم المتعفن وتختفي خلال 48 ساعة"... زوار يتهافتون لمشاهدة تفتّح "زهرة الجثة"! (فيديو)
تهافتَ عدد كبير من الزوار على حديقة نباتية قرب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاثنين بدافع فضولهم لمشاهدة تَفتُّح ما يُعرَف بـ"زهرة الجثة"، وهي ظاهرة سريعة الزوال تترافق مع رائحة كريهة جداً.
ووفق وكالة فرانس برس، يُعدّ إزهار "امورفوفالوس تايتينيوم" أو Amorphophallus Titanium، وهي واحدة من أكبر الزهور في العالم، حدثاً نادراً.
فإزهار هذه النبتة المهددة بالانقراض التي تنمو عادةً في إندونيسيا يستغرق سنوات، وعندما تنضج، تنبعث منها روائح قوية تشبه روائح الأطعمة الفاسدة.
وأوضح بريس دان أمين مكتبة هنتنغتون التي شهدت الحدث النباتي أن "رائحتها تشبه رائحة اللحم المتعفن".
وشرح أن هذه الرائحة الكريهة عنصر ضروري يمكّنها من التكاثر، فهي تجذب بواسطتها "الذباب الزبال لكي يأتي ويلقّحها، وبالتالي بقدر ما تتمكن من نشر تلك الرائحة، تجذب المزيد من الذباب، ويكون وضعها أفضل".
وتتألف هذه النبتة التي يعادل حجمها طول الإنسان من مئات الزهور الصغيرة، من ذكور وإناث، تتفتح في أوقات مختلفة قليلاً. وعلى الراغب في مشاهدة إزهارها أن يكون حاضراً في الوقت المناسب، كما هي الحال بالنسبة إلى أشجار الكرز الشهيرة في اليابان أو زهور الفاوانيا.
وأشار دان إلى أن "الزهرة تختفي خلال 48 ساعة من تفتُّحه... وفترة إزهارها تالياً بالغة القِصَر، لكنها مذهلة".
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امورفوفالوس تايتينيوم.
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