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"لا تكتفي بحرمانهنّ من التعليم والوظائف وحرية التنقل"... السلطات الأفغانية تمنع النساء من زيارة المتنزهات!

منوعات
2023-08-29 | 05:25
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&quot;لا تكتفي بحرمانهنّ من التعليم والوظائف وحرية التنقل&quot;... السلطات الأفغانية تمنع النساء من زيارة المتنزهات!
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"لا تكتفي بحرمانهنّ من التعليم والوظائف وحرية التنقل"... السلطات الأفغانية تمنع النساء من زيارة المتنزهات!

دانت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان الاثنين قرار السلطات الافغانية منع النساء من الوصول الى متنزه باند-اي-أمير الذي ترتاده العائلات لبحيراته الرائعة الواقعة في ولاية باميان السياحية.
 
ونددت هيذر بار نائبة مدير قسم حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بهذا القرار قائلة "لا تكتفي حركة طالبان بحرمان الفتيات والنساء من التعليم والوظائف وحرية التنقل فحسب، تريد أيضا حرمانها من المتنزهات والرياضة والآن حتى من الطبيعة".
 
وأضافت في بيان "خطوة بعد خطوة، تضيق الجدران على النساء، وكل منزل يتحول الى سجن".
 
وقالت لوكالة فرانس برس "الأمر يتعلق أيضا بالقدرة على الفرح" واصفة هذا القرار بانه "قاس" و"متعمد تماما".
 
وكان وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد خالد حنفي برر السبت خلال زيارة الى ولاية باميان المنع بان وضع الحجاب لم يتم احترامه خلال السنتين الماضيتين.
 
وقال "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية اعتبارا من اليوم. علينا منع عدم احترام الحجاب".
 
وأضاف "لن تتمكن النساء وأخواتنا من الذهاب بعد الآن إلى باند-اي-امير طالما لم نضع توجيهات".
 
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش "هذا التفسير بعدم ارتداء المرأة الحجاب بشكل صحيح ليس له أي معنى".
 
ويُذكر أنه منذ عودتها الى السلطة في آب 2021، تعتمد حكومة طالبان تفسيرا متشددا للاسلام، ولم تتوقف عن تقليص حقوق المرأة الأفغانية.

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