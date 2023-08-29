الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ملثمون حاولوا سرقة دراجة سائق توصيل...وهذا ما فعلوه! (فيديو)

منوعات
2023-08-29 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ملثمون حاولوا سرقة دراجة سائق توصيل...وهذا ما فعلوه! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ملثمون حاولوا سرقة دراجة سائق توصيل...وهذا ما فعلوه! (فيديو)

ملثمون حاولوا سرقة دراجة سائق توصيل...وهذا ما فعلوه! (فيديو)

هاجمت مجموعة من الملثمين المسلحين سائق توصيل طلبات في الشارع. وألقت العصابة سائق التوصيل، الذي بدا أنه يحمل حقيبة توصيل طعام على ظهره، على الأرض أثناء محاولتهم سرقة دراجته النارية.

وبحسب موقع "ديلي ميل"، يبدأ الفيديو، الذي يُعتقد أنه تم تصويره في ليستر في المملكة المتحدة، برجل التوصيل الذي يحاول سحب دراجته بعيدًا عن رجال عنيفين دفعوه إلى الأرض، محاولين انتزاعها منه.

ثم شنت المجموعة هجومًا على السائق البريء، حيث تم ضربه بشكل متكرر بأسلحة. 

وعلى الرغم من تجمع ثلاثة رجال عليه، إلا أن سائق التوصيل لم يترك الدراجة تفلت من يديه.

وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسائق التوصيل لأنه لم يترك دراجته طوال الهجوم، بينما أدان آخرون سائقي السيارات لعدم مساعدتهم.

آخر الأخبار

منوعات

هجوم

سائق

توصيل

سرقة

LBCI التالي
قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!
كشف مؤخرته في قارب أمام الناس ورأس زوجته في حجره... كاني ويست يشعل موجة غضب في البندقية! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-22

كمين من عصابة مسلحة أودى بحياة سائق توصيل!

LBCI
أخبار دولية
01:49

مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم لميليشيات في الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار دولية
01:39

روسيا تعلن إحباط أحدث هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة

LBCI
أخبار دولية
15:06

حكومة فرنسا: حظر العباءة في المدارس منطلقه التصدي "لهجوم سياسي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:27

في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو توثق العملية! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:52

واقعة غريبة... والدان يستقبلان توأمهما في نفس تاريخ عيد ميلادهما!

LBCI
منوعات
10:47

اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!

LBCI
منوعات
10:43

البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:27

عدوان لـ "الانباء الكويتية": هناك عقبات تحول دون إقرار الخطة التي عرضها منصوري

LBCI
منوعات
09:29

توقيف مغنٍّ في إيران بعد أغنية تنتقد إلزامية الحجاب

LBCI
صحة وتغذية
10:24

لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!

LBCI
فنّ
2023-08-26

اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:34

ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:27

"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان

LBCI
امن وقضاء
07:08

وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:42

أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
15:14

نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:31

نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد

LBCI
فنّ
03:08

رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:30

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37

LBCI
منوعات
02:00

العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
15:47

اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!

LBCI
فنّ
03:15

هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!

LBCI
منوعات
05:16

على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More