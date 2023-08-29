1min

كشف مؤخرته في قارب أمام الناس ورأس زوجته في حجره... كاني ويست يشعل موجة غضب في البندقية! (صور)

كشف مؤخرته في قارب أمام الناس ورأس زوجته في حجره... كاني ويست يشعل موجة غضب في البندقية! (صور)







وبعد أن أثارت بيانكا (28 عاما) غضب السكان المحليين بسبب اطلالاتها الفاضحة، سينسوري، أخذ ويست، 46 عامًا، الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال كشف أردافه ومؤخرته العارية أمام السياح المحدقين أثناء رحلة بالقارب مع عروسه المزعومة، وفق ما نقل موقع



وتظهر صور الزوجين مغني الراب جالسًا في الجزء الخلفي من القارب، بينما يبدو أن سينسوري، 28 عامًا، تجلس ورأسها في حجره.



وبدا أن الزوجين غير مدركين لمجموعات السياح الذين يبحرون أمامهم وهواتفهم مرفوعة عالياً وهما يستعرضان مشهدهما الغرامي، وهو الأحدث في سلسلة من النزهات العامة التي تجاوزت الحدود وتسببت في فضيحة بين السكان المحليين الإيطاليين.

<div class='DimgContainer'><div style='width:97%;position:relative;' onclick='$(this).next("img").click();'><div class='absoPreview u-pointer'></div></div><img class='PhotoSwipeImgNb u-pointer w-100' onclick='OpenMyPhotoSwipeImg(this)' data-trigger='2' </div>src="https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/ExtImage-8676016-658562048.png" style="width: 100%; height: 100%;"><div class='DimgContainer'><div style='width:97%;position:relative;' onclick='$(this).next("img").click();'><div class='absoPreview u-pointer'></div></div><img class='PhotoSwipeImgNb u-pointer w-100' onclick='OpenMyPhotoSwipeImg(this)' data-trigger='3' </div>src="https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/ExtImage-1931611-518303264.png" style="width: 100%; height: 100%;"><div class='DimgContainer'><div style='width:97%;position:relative;' onclick='$(this).next("img").click();'><div class='absoPreview u-pointer'></div></div><img class='PhotoSwipeImgNb u-pointer w-100' onclick='OpenMyPhotoSwipeImg(this)' data-trigger='4' </div>src="https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/ExtImage-7580193-1622429312.png" style="width: 100%; height: 100%;"><div class='DimgContainer'><div style='width:97%;position:relative;' onclick='$(this).next("img").click();'><div class='absoPreview u-pointer'></div></div><img class='PhotoSwipeImgNb u-pointer w-100' onclick='OpenMyPhotoSwipeImg(this)' data-trigger='5' </div>src="https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/ExtImage-3469538-1474358016.png" style="width: 100%; height: 100%;"> تم القبض على كاني ويست وقد خلع سرواله أثناء رحلة بالقارب مع زوجته بيانكا سينسوري، حيث يواصل الزوجان إثارة ضجة كبيرة خلال رحلتهما إلى البندقية.وبعد أن أثارت بيانكا (28 عاما) غضب السكان المحليين بسبب اطلالاتها الفاضحة، سينسوري، أخذ ويست، 46 عامًا، الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال كشف أردافه ومؤخرته العارية أمام السياح المحدقين أثناء رحلة بالقارب مع عروسه المزعومة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتظهر صور الزوجين مغني الراب جالسًا في الجزء الخلفي من القارب، بينما يبدو أن سينسوري، 28 عامًا، تجلس ورأسها في حجره.وبدا أن الزوجين غير مدركين لمجموعات السياح الذين يبحرون أمامهم وهواتفهم مرفوعة عالياً وهما يستعرضان مشهدهما الغرامي، وهو الأحدث في سلسلة من النزهات العامة التي تجاوزت الحدود وتسببت في فضيحة بين السكان المحليين الإيطاليين.