الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!

منوعات
2023-08-29 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!

قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!

تم العثور على الصبي لوغان البالغ من العمر خمس سنوات مصابًا بإصابات خطيرة، وذلك بعد إلقائه في النهر، وفق موقع "ذا صن".

حيث عانى لوغان من 56 إصابة خارجية في رأسه ووجهه وذراعيه وساقيه.

وتضمنت قائمة الإصابات المروعة كسرًا في الكتف، ونزيفًا حادًا في فروة الرأس والجزء الخلفي من رأسه، وضربة كبيرة على الدماغ.

اذ تعرض لوغان للضرب الشديد حتى أن لسانه أصيب بكدمات، ولكن من المأساوي أنه ظل على قيد الحياة لساعات عدة مؤلمة بعد تمزق الكبد والأمعاء.

وتم سجن والدته أنغاراد ويليامسون البالغة من العمر 30 عامًا، وزوج والدته، وشقيقه غير الشقيق البالغ من العمر 14 عامًا بتهمة القتل في عام 2021.

ودبّر الثلاثي تمثيلية متقنة للتغطية على وفاته بعد مشاركتهم في حملة تعذيب مروعة ضد الطفل.

وبعد استكشاف وفاة لوغان المأساوية، أوضح خبير لغة الجسد، كيف كشفت ويليامسون عن ذنبها بقتل ابنها من خلال اشارات لغة الجسد خلال التحقيق.

وبكت الأم وهي تروي كيف وضعت لوغان في السرير في الليلة التي سبقت اختفائه من منزله في جنوب ويلز في بريطانيا.

وزعمت أنها استيقظت لتجد أن الطفل قد رحل. ولكن سرعان ما تبين أن الأضواء تضاء وتنطفئ خلال الليل عندما كانت بمفردها في المنزل.

وبعد لحظات، أظهرت اللقطات الزوج وابنه المراهق وهما يغادران المنزل حاملان لوغان المتوفي.

وقال شهود إن كول زوج والدة الضحية، كان قد استخدم أساليب تعذيب مروعة للطفل منذ أن كان عمره ثلاث سنوات.

وشملت الإساءات إجباره على القيام بتمارين الضغط حتى يبكي ويقف لفترات طويلة من الزمن.

حيث أُجبر لوغان على الوقوف على الدرج لمدة 30 دقيقة، واستخدمت والدته ذات مرة ملعقة ساخنة لحرق رقبته.

ويُذكر أن كول كانت لديه إدانات سابقة بجرائم بما في ذلك السطو والسرقة والابتزاز والضرب، وغيرها.

آخر الأخبار

منوعات

قتل

ضرب

تعذيب

طفل

LBCI التالي
بعدما أعيد بناؤه... اليونسكو أوصت بإزالة مقابر ملوك بوغندا من قائمة مواقع التراث المعرضة للخطر
ملثمون حاولوا سرقة دراجة سائق توصيل...وهذا ما فعلوه! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-11

مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا

LBCI
منوعات
14:46

"فتحت أنبوبة الغاز وما إن أشعل النار حتى انفجرت الأسطوانة واحترق"... طفلة مصرية قتلت والدها وهذه هي دوافعها!

LBCI
أخبار دولية
2023-08-24

مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة الى تركيا في العراق

LBCI
منوعات
2023-08-24

بعد أسابيع من تدبير جريمة قتل زوجها السابق... شوهدت مع زوجها الجديد وطفلي الضحية في إجازة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:27

في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو توثق العملية! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:52

واقعة غريبة... والدان يستقبلان توأمهما في نفس تاريخ عيد ميلادهما!

LBCI
منوعات
10:47

اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!

LBCI
منوعات
10:43

البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:27

عدوان لـ "الانباء الكويتية": هناك عقبات تحول دون إقرار الخطة التي عرضها منصوري

LBCI
منوعات
09:29

توقيف مغنٍّ في إيران بعد أغنية تنتقد إلزامية الحجاب

LBCI
صحة وتغذية
10:24

لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!

LBCI
فنّ
2023-08-26

اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:34

ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:27

"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان

LBCI
امن وقضاء
07:08

وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:42

أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
15:14

نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:31

نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد

LBCI
فنّ
03:08

رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:30

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37

LBCI
منوعات
02:00

العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!

LBCI
فنّ
03:15

هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
15:47

اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!

LBCI
منوعات
05:16

على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More