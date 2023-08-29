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الماليزيون يودعون صغيرتَي باندا قبل إعادتهما إلى الصين

منوعات
2023-08-29 | 09:13
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الماليزيون يودعون صغيرتَي باندا قبل إعادتهما إلى الصين
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الماليزيون يودعون صغيرتَي باندا قبل إعادتهما إلى الصين

الماليزيون يودعون صغيرتَي باندا قبل إعادتهما إلى الصين

ودّع عدد من الماليزيين بعيون دامعة الثلاثاء أنثيين من صغار حيوانات الباندا تستعد السلطات لإرسالهما إلى الصين في خطوة أخّرتها جائحة كوفيد-19.

وتُعاد يي يي المولودة عام 2018 وشنغ يي المولودة عام 2021 إلى الصين عملاً باتفاق ثنائي بين البلدين نص على إعادة صغيرَتي الباندا المولودتين في الأسر إلى الصين عندما تبلغان عامين.

والصغيرتان من نسل شينغ شينغ وليانغ ليانغ اللذان أعارتهما الصين لماليزيا عام 2014 لمدة عشر سنوات احتفالاً بمرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وسيبقى الوالدن في ماليزيا.

وتجمّع محبّو حيوانات الباندا ومنهم المصوّرة سيندي لاي (24 عاماً) خارج حديقة الحيوانات آملين في إلقاء نظرة على الأنثيين الصغيرتين قبل مغادرتهما.

ورأت لاي أن رحيلهما لحظة "مؤثرة". وقالت إنها تشعر "بحزن شديد" كونها لن تستطيع "رؤية (أنثيي) الباندا الرائعتين".

وأضافت "سأبكي بالتأكيد عندما توضعان في الشاحنة لنقلهما إلى المطار".

أما تريسي لي (37 عاماً) فتمالكت عن البكاء وهي تروي أنها تزور حيوانَي الباندا كل أسبوع لتصوير مقاطع فيديو ونشرها على "تيك توك".

وقالت لوكالة فرانس برس "أبكي منذ أيام في المنزل. لن أتمكن من رؤيتهما مجدداً".

وتُنقل يي يي وشنغ يي في طائرة شحن متجهة إلى مدينة تشنغدو الصينية في الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (14,30 ت غ)، وفقاً لمسؤول عن العملية.

وأقيمت مراسم وداعية في حديقة الحيوانات بحضور السفير الصيني لدى ماليزيا ونائب وزير البيئة الماليزي.

ولا يمكن العثور على الباندا البرية العملاقة إلا في المناطق الجبلية بوسط الصين، حيث ينمو بكثر نبات الخيزران الذي يُعدّ طعامها المفضل. وتعير بكين هذه الحيوانات للدول كدليل على حسن النية في إطار ما يوصَف بـ"دبلوماسية الباندا".

ويبلغ عدد حيوانات الباندا العملاقة المتبقية في البرية نحو 1860، بحسب منظمة حماية الطبيعة، في حين يبلغ عددها في الأسر في كل أنحاء العالم قرابة 600.
 

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