الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بداخلها نحو 130 كيلوغراماً من الذهب... مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا!
منوعات
2023-08-29 | 09:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بداخلها نحو 130 كيلوغراماً من الذهب... مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا!
بداخلها نحو 130 كيلوغراماً من الذهب... مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا!
مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا الإثنين على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها 130 كيلوغراما من الذهب "المشبوه" ونحو ستة ملايين دولار وأسلحة.
وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة ووجهت إليهم تهمة "التجسس".
وحضر المشتبه بهم إلى المحكمة عصر الإثنين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وضبطت السلطات في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا 127 كيلوغراما من "الذهب المشبوه" ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين.
وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المستأجرة كانت تقل "بضائع خطرة".
وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال "تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها".
ولاحقا أودعوا التوقيف الاحتياطي.
وتشير وثائق للمحكمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.
وتسجل في مصر أيضا مفاعيل للرواية التي لم تتّضح غالبية فصولها.
وأوقفت السلطات المصرية صحافيا مستقلا بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.
وزعمت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة وأنها عبرت القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.
ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون الزامبي.
آخر الأخبار
منوعات
كيلوغراماً
الذهب...
مصريون
وزامبيون
المحكمة
خلفية
طائرة
لوساكا!
التالي
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
"إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد"... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:52
مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها نحو 130 كيلوغراما من الذهب
أخبار دولية
01:52
مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها نحو 130 كيلوغراما من الذهب
0
منوعات
2023-06-29
في حدث نادر... طائرة تهبط بأمان من دون معدات هبوط أمامية! (صور)
منوعات
2023-06-29
في حدث نادر... طائرة تهبط بأمان من دون معدات هبوط أمامية! (صور)
0
أخبار دولية
08:23
نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة تقل إسرائيليين اضطراريًا في أراضيها
أخبار دولية
08:23
نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة تقل إسرائيليين اضطراريًا في أراضيها
0
منوعات
2023-08-22
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
منوعات
2023-08-22
ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:27
في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو توثق العملية! (فيديو)
منوعات
11:27
في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو توثق العملية! (فيديو)
0
منوعات
10:52
واقعة غريبة... والدان يستقبلان توأمهما في نفس تاريخ عيد ميلادهما!
منوعات
10:52
واقعة غريبة... والدان يستقبلان توأمهما في نفس تاريخ عيد ميلادهما!
0
منوعات
10:47
اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!
منوعات
10:47
اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!
0
منوعات
10:43
البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة
منوعات
10:43
البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:27
عدوان لـ "الانباء الكويتية": هناك عقبات تحول دون إقرار الخطة التي عرضها منصوري
صحف اليوم
01:27
عدوان لـ "الانباء الكويتية": هناك عقبات تحول دون إقرار الخطة التي عرضها منصوري
0
منوعات
09:29
توقيف مغنٍّ في إيران بعد أغنية تنتقد إلزامية الحجاب
منوعات
09:29
توقيف مغنٍّ في إيران بعد أغنية تنتقد إلزامية الحجاب
0
صحة وتغذية
10:24
لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
صحة وتغذية
10:24
لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
0
فنّ
2023-08-26
اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"
فنّ
2023-08-26
اليسا تحسم موقفها من تصرّفات احدى فنانات الجرّ: "بدافع عن المثليين بس ما بدافع عن القرف"
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:34
ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش
امن وقضاء
07:34
ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش
0
أخبار لبنان
07:27
"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
أخبار لبنان
07:27
"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
0
امن وقضاء
07:08
وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟
امن وقضاء
07:08
وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:42
أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة
أخبار لبنان
06:42
أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة
0
أخبار لبنان
15:14
نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات
أخبار لبنان
15:14
نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
2
فنّ
03:08
رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)
فنّ
03:08
رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)
3
خبر عاجل
06:30
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37
خبر عاجل
06:30
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37
4
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
5
فنّ
03:15
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
فنّ
03:15
هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!
6
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
7
منوعات
15:47
اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!
منوعات
15:47
اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!
8
منوعات
05:16
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
منوعات
05:16
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More