باعت ابنتها وتركت ابنها ثم هربت مع عشيقها... وهذه القصة الكاملة!

العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!

العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!

"إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد"... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!