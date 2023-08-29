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باعت ابنتها وتركت ابنها ثم هربت مع عشيقها... وهذه القصة الكاملة!

منوعات
2023-08-29 | 09:47
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باعت ابنتها وتركت ابنها ثم هربت مع عشيقها... وهذه القصة الكاملة!
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باعت ابنتها وتركت ابنها ثم هربت مع عشيقها... وهذه القصة الكاملة!

باعت ابنتها وتركت ابنها ثم هربت مع عشقها... وهذه القصة الكاملة!

زُعم أن امرأة في منطقة مظفربور بولاية بيهار باعت ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا لرجل، وتركت ابنها في نزل بمدرسة خاصة قبل أن تهرب مع عشيقها.

وانتشرت الحادثة عندما أبلغت إدارة النزل، حيث تركت ابنها، الأسرة بعدم إيداع الرسوم المطلوبة.

وبعد المعلومات الواردة من إدارة النزل، قدم جد الطفل تقرير المعلومات الأول (FIR) في رانشي في جهارخاند، والذي تم نقله لاحقًا إلى مظفربور، وفق ما نقل موقع India Today.

ووفقًا للعائلة، انتقلت المرأة إلى مظفربور مع زوجها بسبب التزامات عمله وبدأت تعيش في منطقة غوبرساهي الخاضعة لسلطة مركز شرطة سادار في مظفربور.

وفي عام 2021، توفي زوج المرأة، وبعد ذلك دخلت في علاقة مع رجل محلي.

لكن الرجل رفض قبول الأطفال، وبعد ذلك باعت المرأة ابنتها لرجل أعمال محلي تزوجها فيما بعد وتركت ابنها في نزل المدرسة الخاصة.

وفي حديثه عن الحادث، قال المشرف الإضافي لشرطة مظفربور، أفديش ديكسيت، ان التحقيق في القضية بدأ، وتم إنقاذ الفتاة من قبل الشرطة.

كما أبلغ وسائل الإعلام أنه تم أيضًا القبض على رجل الأعمال الذي اشترى الطفلة والمرأة الوسيطة التي أبرمت الصفقة.

وفي معرض حديثه عن اعتقال المرأة المتهمة، أضاف أفديش ديكسيت أن فرق الشرطة تقوم بمداهمات في مواقع مختلفة لضمان القبض عليها مبكرًا.
 

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