الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة

منوعات
2023-08-29 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة

البرازيل تبحث عن جيل ذهبي جديد في فنون القتال المختلطة

تخلّى مايو بورّاليو عن دراسته في الكيمياء لمواصلة مسيرته في فنون القتال المختلطة (أم أم ايه)، الرياضة التي تبحث فيها البرازيل عن مواهب جديدة بعد تألقها في العقد الماضي. بعمر الثلاثين، يحلم بحمل الشعلة.

تفتقد البرازيل لنجوم كبار منذ اعتزال اللاعب الأسطوري أندرسون سيلفا عام 2020، أو أماندا نونيس التي تُعدّ احدى الأفضل في التاريخ وخلعت قفازيها في حزيران الماضي.

لا يزال البلد الأميركي الجنوبي ممثلاً بشكل جيّد في البطولة المرموقة يو أف سي (بطولة القتال المطلق)، إذ يحتل 1/5 من مقاتليه المراكز الـ15 الأولى في 13 وزناً.

لكن رياضياً واحداً يحمل حزام بطولة العالم: الكسندر بانتوجا، في وزن الذبابة.

يشرح كايو بورّاليو صاحب الوشوم المتعدّدة وتسريحة الشعر المتقنة لوكالة فرانس برس "نعيش مرحلة انتقالية. إذا لم يكن لدينا سوى بطل عالمي واحد، فيعود السبب لقلة الاستثمار في تطوير المواهب الجديدة".

يتابع "في بلدان أخرى، هناك مزيد من الدعم الذي يُحدث الفارق على الأمد الطويل. يجعلنا نركّز على الشبّان وبمقدورنا السيطرة على هذه الرياضة من جديد".

رفقة نحو عشرين مقاتلاً، يتدرّب كايو بورّاليو داخل قاعة في وسط ساو باولو ويراوده هدف وحيد: احراز لقب وزن الوسط (84 كلغ)، الفئة التي ظلّت فترة طويلة حكراً على أندرسون سيلفا.

أحرز الرياضي المولود في ساو لويس، مارانياو (شمال-شرق)، أربع نزالات في يو اف سي منذ بداياته في نيسان 2022.

لكنه يدرك ان مواطنين آخرين بمقدورهم إعادة البرازيل إلى الخارطة العالمية في هذه الرياضة، على غرار شارل "دو برونكس" أوليفيرا (خفيف)، أو أليكس بيريرا (وسط-ثقيل) المتوجين سابقاً.

يقرّ اللاعب الذي تخلى عن دروسه الجامعية، قبل عام وحيد من حصوله على شهادة في الكيمياء الصناعية "احتاج لمزيد من الوقت، لخوض النزالات واكتساب الخبرة".

بعد أن تعرّف على فنون القتال المختلطة في طفولته من خلال ممارسة رياضة الجودو، استهل بورّاليو مشواره في (أم أم ايه) بعمر التاسعة عشرة.

رياضة شهدت نهضة لافتة في العقود الأخيرة، وارتبطت بشكل وثيق بالبرازيل.

يُعدّ الجيو-جيتسو فناً قتالياً رئيساً كي تكون قادراً على المنافسة في مراحل القتال الأرضي، فيما استلهمت بطولة يو أف سي التي تأسّست قبل 30 عاماً الكثير من "فالي-تودو"، المسابقة التي كما يوحي اسمها بالبرتغالية، تسمح بجميع الضربات.

يقول إدواردو غاليتي، نائب رئيس يو اف سي في البرازيل، لوكالة فرانس برس "يو أف سي موجودة في الحمض النووي للبرازيليين، وهذا جزء من تاريخنا. في السابق، بدأ الشبان بممارسة فن قتالي ثم المرور إلى أم أم ايه. حالياً، يخوضون أم أم ايه مباشرة".

ويبقى السوق البرازيلي الثاني من حيث الأهمية بعد الولايات المتحدة بالنسبة ليو أف سي والتي تُبثّ مبارياتها في 70 دولة حول العالم.

على غرار كرة القدم، يَنظر العديد من الشبان البرازيليين إلى يو اف سي وباقي بطولات أم أم ايه الاحترافية، إلى انها فرصة للخروج من الفقر.

لكن ناتاليا سيلفا (26 عاماً) تأمل في ترك بصمة تاريخية في هذه الرياضة.

تقول الشابة التي تتدرّب في كونتاجيم، احدى ضواحي بيلو هوريزونتي (جنوب-شرق) "لا أريد أن أكون بطلة فحسب، بل أن أترك اثراً في حياة الناس، الهام احلامهم".

منذ بداياتها في يو اف سي في حزيران 2022، أحرزت النزالات الأربع التي خاضتها، مرتقية إلى المركز 13 في وزن الذبابة.

تؤكّد المقاتلة التي بدأت مشوارها في رياضة التايكواندو، وعليها تجديل شعرها المموّج في كل مرة تطأ الحلبة "ان شاء الله، سنحرز اللقب قريباً".

انشئ الفرع النسوي في يو أف سي في 2013، لكنه شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة: أكثر من نصف ممثلي البرازيل المصنفون بين الـ15 الأوائل في فئاتهم هم من السيدات (23 من أصل 42).

قال كارلوس جونيور لوبيش مدرب ناتاليا سيلفا "يُولد البرازيليون مع إرادة الفوز (...). الوضع معقّد هنا بالنسبة لمعظم السكان".

يتابع مبتهجاً "هذه الصعوبات تمنحنا المزيد من الإرادة والتصميم، وإذا جمعنا هذه القيم مع الفنيات، لا يمكن ايقافنا".
 

آخر الأخبار

منوعات

القتال

المختلطة

LBCI التالي
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
"إما أن تكوني صديقتي أو سأسكب عليك الأسيد"... قصة غريبة ومرعبة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-11

هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة

LBCI
فنّ
2023-08-11

تقلا شمعون تدخل القفص الذهبي من جديد... فيديو مميّز من داخل الكنيسة!

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-13

بوحبيب بحث في التجديد لقوات "اليونيفيل" مع سفيري روسيا والبرازيل

LBCI
منوعات
2023-06-16

"إعتدى عليها بعنف في حمام الملعب"... أحد نجوم الفنون القتالية متهم بالإعتداء الجنسي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:49

اللاعبة التونسية سليمة صفر تتهم مدربها السابق دو كاماريه بالاغتصاب!

LBCI
منوعات
13:10

رمته في سلّة المهملات... ابنة الـ18 عاماً متهمة بقتل طفلها الرضيع والسبب صادم!

LBCI
منوعات
11:35

توفي بطريقة مأساوية... كان يساعد ابنه على الانتقال إلى سكنه في الجامعة فسقط أرضاً ومات!

LBCI
منوعات
11:27

في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو يوثق العملية! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الأمن يحتاج إلى المال…

LBCI
منوعات
14:46

"فتحت أنبوبة الغاز وما إن أشعل النار حتى انفجرت الأسطوانة واحترق"... طفلة مصرية قتلت والدها وهذه هي دوافعها!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-20

وزارة الطاقة: وضع الكهرباء غير ميؤوس منه على عكس ما يسوق له البعض لأهداف باتت معروفة

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-28

الكوسوڤي... أحد أخطر المطلوبين في الشمال في قبضة قوى الأمن بعد اشتباك مسلّح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:02

الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الأمن يحتاج إلى المال…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

سلامة وعِوضا عن المثول...يخاصم الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

شد حبال بين وزارة الطاقة والحكومة حول ملف الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

البرهان في مصر.. وبعدها الى السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مخيم عين الحلوة: اتصالات في مختلف الاتجاهات لمنع انزلاق الامور الى نقطة الصفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

طائرة إسرائيلية اضطراريا في السعودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:08

رقصة ماغي بو غصن على أغنية فارس كرم تغزو الانترنت.. "اللي بتقصّر تنورة" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:31

نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد

LBCI
خبر عاجل
06:30

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37

LBCI
خبر عاجل
11:55

الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان

LBCI
منوعات
02:00

العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!

LBCI
فنّ
03:15

هجرة راغب علامة الى أميركا.. اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في جورجيا!

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:13

القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More