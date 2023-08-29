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اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!

اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!

اشتبه والدا الطفل روبن البالغ من العمر سنة واحدة في لندن، أنه في مرحلة نمو الأسنان بعد أن بدا منزعجاً في أحد الأيام حيث راح يصرخ بشدة من الألم، وفق موقع "ذا صن".



وتم تشخيص الطفل فيما بعد بالاصابة بنوع نادر من السرطان، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض تؤكد الأمر.



وكشفت الموجات فوق الصوتية عن كتلة ضخمة في جسمه يبلغ قطرها 10 سم. وقال الأطباء إن روبن أصيب بسرطان "ورم أرومي عصبي" شديد الخطورة بعد اكتشاف الكتلة فوق كليته.



وبدأ روبن على الفور العلاج الكيميائي. وأظهرت الاختبارات لاحقًا أن السرطان قد انتشر في البطن والحوض والعمود الفقري ونخاع العظام.



وخضع الطفل لثماني دورات مكثفة من العلاج الكيميائي، وعملية جراحية استمرت تسع ساعات، علماً أن فرص بقاء الطفل على قيد الحياة تراوحت بين 40 إلى 60 في المئة.



ويتم جمع التبرعات التي يجب أن تصل الى 300 ألف جنيه إسترليني، لتمكنه من تلقي العلاج المناعي المتخصص غير المتوفر في المملكة المتحدة، والذي من المرجح أن يرفع فرص بقائه على قيد الحياة إلى 90 في المئة.



ويعمل العلاج الرائد الجديد للسرطان، المتوفر في برشلونة، على تدريب جهاز المناعة في الجسم على قتل الخلايا السرطانية قبل أن تتفاقم.



وقالت راشيل والدة الطفل: "نحن بحاجة إلى أن يحصل على هذا العلاج في أقرب وقت ممكن. لذلك كلما تعالج في وقت مبكر، كلما كانت فرصته في الشفاء أفضل".



وأضافت: "لقد استجاب روبن للعلاج بشكل جيد للغاية. ولقد حاولنا جاهدين الحفاظ على بيئة منزلية طبيعية وخلق بعض الذكريات السعيدة معه".