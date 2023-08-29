واقعة غريبة... والدان يستقبلان توأمهما في نفس تاريخ عيد ميلادهما!

في واقعة غريبة، استقبل والدان من ولاية أوهايو توأمهما في نفس تاريخ عيد ميلادهما، ما جعل من ولادتهما مناسبة خاصّة.

واستقبلت سييرا بلير، 31 عامًا، وخوسيه إرفين، 32 عامًا، وكلاهما يحتفلان بعيد ميلادهما في 18 آب، ابنهما وابنتهما بعد خمس دقائق فقط من منتصف الليل في مستشفى كليفلاند كلينيك هيلكريست، في 18 آب.

ويُذكر أن احتمالات ولادة طفل في نفس تاريخ عيد ميلاد والديه تُعتبر نادرة للغاية، أي حوالي 1 من كل 133 ألف ولادة، وفقًا لتقديرات مستشفى هانتسفيل للنساء والأطفال.

ووفق لموقع "نيويورك بوست"، كان على إرفين إقناع خطيبته بتحمل بضع ساعات من الألم للوصول إلى موعد الولادة المطلوب.

وكان الموعد المتوقع لولادة الطفلين متوقعًا في البداية في 28 آب. ولكن عندما ذهب الزوجان لإجراء فحص طبي في 17 آب، وجد الأطباء أن أحد الطفلين كان في وضعية أسفل الرحم، فنصحوا بإجراء عملية قيصرية في ذلك اليوم لتجنب المضاعفات.

أما بالنسبة لإرفين، فقد نصح خطيبته بالانتظار لبضع ساعات أخرى، كي تتمتع العائلة بأكملها بنفس تاريخ عيد الميلاد.