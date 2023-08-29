في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو يوثق العملية! (فيديو)

في وضح النهار... لص يسرق هاتف امرأة على الرصيف وفيديو يوثق العملية! (فيديو)

تعرض هاتف سيدة للسرقة على يد لص وقح في وضح النهار، على بعد أمتار قليلة من فندق الريتز في بريطانيا.



وبحسب لقطات الكاميرا، تبين أن اللص قد استفاد من التوقف عند الإشارة الحمراء، ليصعد بعد ذلك إلى الرصيف ويستهدف امرأة وحيدة كانت تنظر إلى هاتفها وتسير بجوار "غرين بارك" في العاصمة. فتسلل من الخلف، وأمسك بالهاتف ودخل في صراع مع المرأة.



ومن غير المؤكد ما إذا كانت المرأة قد أصيبت بأي إصابات خلال عملية السطو التي وقعت حوالي الساعة 5:30 صباحًا.



ومن جهته، أكّد روبرت إيدج، وهو أحد الزواء الدائمين في المنطقة، أن "هناك مشكلة دائماً مع اللصوص"، كما ذكر انه يشاهدهم كل صباح عندما يخرج من غرين بارك.



وكشف انه كان نفسه ضحية من قبل، لكن الحادث وقع بسرعة كبيرة بحيث لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء، ولم يكن على علم بوجود كاميرات أمنية في تلك المنطقة.