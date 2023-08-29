توفي بطريقة مأساوية... كان يساعد ابنه على الانتقال إلى سكنه في الجامعة فسقط أرضاً ومات!

توفي رجل أربعيني وهو أب لخمسة أطفال أثناء مساعدة ابنه على الانتقال إلى مسكن للفصل الدراسي الجديد في جامعة ولاية أركنساس الأميركية.

وكان جيريمي تيلمان، 45 عامًا، مخطوباً لأم لستة أطفال إليزابيث جودسون، 39 عامًا، لمدة تقل عن شهرين بعد أن عرض عليها الزواج في بيرو في حزيران الفائت.

وتعرض جيريمي لـ "وعكة صحية مفاجئة للغاية" أثناء مساعدة ابنه جيس تيلمان على بدء حياته الجديدة في الكلية.

وذكرت صحيفة "توداي" أن الجد لطفلين توقف فجأةً عن التنفس وكانت الرغوة "تتدفق" من فمه.

وأجرى طاقم طبي عملية الإنعاش القلبي الرئوي واستخدموا الجهاز المزيل للرجفان في محاولة لإعادة تشغيل قلبه، إلا أنه تم إعلان وفاته بعد وصوله إلى مركز سانت برنارد الطبي.