رمته في سلّة المهملات... ابنة الـ18 عاماً متهمة بقتل طفلها الرضيع والسبب صادم!

رمته في سلّة المهملات... ابنة الـ18 عاماً متهمة بقتل طفلها الرضيع والسبب صادم!

اتُهمت امرأة، تبلغ من العمر 18 عاماَ، تدعى جاكيلا أشانتي ويليامز من ولاية ألاباما الأميركية، بالتسبب في إيذاء طفلها الرضيع وإلقائه في سلة المهملات لأنها اعتقدت أن الاعتناء به "يكلف الكثير من المال".



وقد تُعاقب المراهقة، التي تركت طفلها في الحاوية بعد ولادته مباشرة، بعقوبة الإعدام بعد ان تم القبض عليها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".



وبحسب ما ورد، أنجبت طفلها في المنزل دون إخبار أحد، لكن عندما اكتشفت عائلتها أنها حامل، أخبرتهم أن الطفل ولد في المستشفى وأنها "أعطته لموظف للإعتناء به".



وبعد أن زارت عائلتها المستشفى للتأكد من صحة كلامها، راجع الموظفون لقطات كاميرات المراقبة ووجدوا أن جاكيلا لم تأت إلى المستشفى كما أنها لم تترك طفلها مع أحد.



وسرعان ما تواصلت إدارة المستشفى مع قسم شرطة دوثان، الذين عثروا على الطفل جثة هامدة وسط كمية من القمامة.