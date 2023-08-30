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كانت خائفة من خسارة الحضانة لصالح طليقها...فأطلقت النار على طفليها ثمّ انتحرت!

كانت خائفة من خسارة الحضانة لصالح طليقها...فأطلقت النار على طفليها ثمّ انتحرت!





وبحسب موقع



ويُذكر أن الأم، وكانت تعمل في مجال التأمين، فقدت حديثاً حضانة أيدن لصالح زوجها السابق. وكان من المقرر أن يعيش الطفل مع والده، بعد أن أُرغمت هاتشينز على تسليمه إلى مركز الشرطة يوم الجمعة.



ولم تُسلّم هاتشينز طفلها في الوقت المحدد، مما جعل الشرطة تبحث عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعثر رجال الشرطة على جثث هاتشينز وطفليها داخل مقطورة يوم الأحد.



واعتبرت الشرطة القضية مثيرة للصدمة لأن هاتشينز ليس لديها سجل إجرامي، وليس هناك ما يشير إلى أن لديها ميول للعنف، أو أمراض نفسية.



علماً أن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أنه لم تُحدد بعد الدوافع وراء جريمة القتل والانتحار. أعلنت الشرطة الأميركية في ولاية فلوريدا أن سيدة أقدمت على قتلت طفليها بالرصاص قبل أن تطلق النار على نفسها.وبحسب موقع "ديلي ميل" ، يُعتقد أن براندي هاتشينز البالغة 43 عامًا، قتلت ابنها أيدن هاتشينز البالغ من العمر 10 أعوام، وابنتها هانا غرينر البالغة 19 عامًا، يوم الأحد.ويُذكر أن الأم، وكانت تعمل في مجال التأمين، فقدت حديثاً حضانة أيدن لصالح زوجها السابق. وكان من المقرر أن يعيش الطفل مع والده، بعد أن أُرغمت هاتشينز على تسليمه إلى مركز الشرطة يوم الجمعة.ولم تُسلّم هاتشينز طفلها في الوقت المحدد، مما جعل الشرطة تبحث عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعثر رجال الشرطة على جثث هاتشينز وطفليها داخل مقطورة يوم الأحد.واعتبرت الشرطة القضية مثيرة للصدمة لأن هاتشينز ليس لديها سجل إجرامي، وليس هناك ما يشير إلى أن لديها ميول للعنف، أو أمراض نفسية.علماً أن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أنه لم تُحدد بعد الدوافع وراء جريمة القتل والانتحار.