حادثة مأساوية... وفاة أم أثناء تعليم ابنها قيادة السيارة!

توفيت سيدة في أستراليا بطريقة مأساوية بعد أن صدمتها شاحنة أثناء تعليم ابنها المراهق القيادة على الطريق.

وكانت ليونيا بيكون، 55 عامًا، داخل سيارتها على طريق Cowpasture Road North في غرب سيدني مع ابنها، صباح يوم الأربعاء.

وفيما كانت ليونيا تُساعد ابنها البالغ من العمر 17 عاما على تعلم القيادة، اصطدمت شاحنة بالسيارة الّتي كانا في داخلها مرات عدة.

وعندما لاحظت أن الشاحنة لم تتوقف، اتصلت الأمّ بالطوارئ للإبلاغ عن الأمر، ثم نزلت من السيارة لتطرق نافدة سائق الشاحنة لتطلب منه التوقف.

وبينما كانت الشرطة في طريقها إلى الموقع، زُعم أن الشاحنة تقدمت للأمام وصدمت الأم. وحاول المسعفون إنقاذ حياتها، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك.

ويُذكر أن المراهق تعرّض للصدمة لكنه لم يصب بأذى.