في حفل عيد ميلاد... العثور على مراهقة توفيت غرقاً في حديقة مائية!

توفيت مراهقة غرقاً أثناء تواجدها في حفل عيد ميلاد أقيم في حديقة مائية، بعد أن استغرق وصول خدمات الطوارئ أكثر من ساعة والعثور عليها في منطقة السباحة، بحسب التحقيقات.

وكانت كايرا هيل، البالغة من العمر 11 عاماً، في مركز Liquid Leisure بالقرب من وندسور ببريطانيا عندما واجهت مشكلة في حوض السباحة وغرقت في 6 آب من العام الماضي.

وبحسب موقع " ديلي ميل "، فقد تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مركز السباحة في الساعة 3.55 بعد الظهر، إلا أنه عُثر عليها بعد ساعتين من فقدانها.

وحاول المسعفون نقل كيرا إلى مستشفى ويكسهام بارك لمعالجتها، لكنها لم تتمكن من النجاة.

وأكّدت مسؤولة الأطباء الشرعيين، هايدي كونور، خلال جلسة استماع في محكمة بيركشاير كورونر، لعائلة كيرا إن نتائج الجثة أظهرت أن سبب وفاتها هو الغرق.