الشرطي "البطل"... حاول إنقاذ رجل من الاصطدام بقطارٍ متحرك فاختاره الموت!

توفي رقيب في الشرطة لُقب بـ"البطل" بعدما صدمه قطار أثناء محاولته إنقاذ رجل كان عالقاً في القضبان.

أصيب الرقيب غراهام سافيل، 46 عامًا، بجروح خطيرة بعد استدعائه إلى منطقة سكنية في بالديرتون البريطانية، حوالي الساعة 7 مساءً يوم الخميس بعد مخاوف بشأن سلامة الرجل.

وتوفي الرقيب أثناء محاولته مساعدة الرجل من الاصطدام بالقطار.

وتم نقل "البطل" إلى المستشفى ولكن على الرغم من الجهود التي بذلها الطاقم الطبي، توفي الضابط في مركز كوينز الطبي، مع عائلته بجانبه، بحسب الشرطة.

أما بالنسبة للرجل الآخر، فقد نُقل الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، الذي أنقذه الضابط، إلى المستشفى، حيث لا يزال موجودًا، بعد تعرضه لإصابات طفيفة.

وسيتم تنكيس الأعلام احترامًا للرقيب الذي قيل عنه بأنه "زميل يحظى باحترام كبير وشعبية"، والذي "لن تُنسى تضحيته أبدًا".