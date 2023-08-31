ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)

أثارت بيانكا سينسوري، زوجة كاني ويست، الكثير من الدهشة من خلال اختياراتها الفظيعة لملابسها أثناء إجازتها مع مغني الراب في إيطاليا.



ويبدو أن المهندسة المعمارية الأسترالية، البالغة من العمر 28 عامًا، لم تخجل أبدًا من عرض شكلها بطريقة مثيرة، والصور من أيامها كعارضة أزياء تؤكد الأمر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



وقبل لقائها بمغني الراب البالغ من العمر 46 عامًا، ظهرت سينسوري عارية في جلسة تصوير فاضحة لعلامة ملابس السباحة Sasha في عام 2021.



وتم تصوير امرأة سمراء على الشاطئ وهي لا ترتدي شيئًا سوى قيعان ضيقة من سلسلة G بينما بالكاد تخفي جزءا من صدرها تحت الأعشاب البحرية.



وسمحت لشعرها المبلل بالتساقط بشكل فضفاض بينما كانت تحدق بحزن بعيدًا عن الكاميرا.