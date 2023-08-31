عرض عليه خدماته عبر الانترنت... عامل تقديم طعام ينتحل صفة طبيب ويكبّر عضو رجل بعملية فاشلة: إليكم التفاصيل!

حُكم على رجل ألماني في محكمة مقاطعة فوبرتال في 28 آب، بالسجن خمس سنوات بعدما تظاهر بأنه جراح تجميل وأجرى عملية جراحية فاشلة لتكبير العضو الذكري أدت إلى مقتل مريضه.

وقام "الطبيب المزيف" Torben، 46 عاما، وهو عامل تقديم الطعام من زولينغن بألمانيا، بحقن عضو المريض وخصيتيه بزيت السيليكون بهدف تكبير حجمه.

وتوفي الضحية البالغ من العمر 32 عامًا، والّذي لم يتم ذكر اسمه في المحكمة، بسبب الإنتان، وهو حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى، بعد سبعة أشهر من الجراحة المؤلمة في تموز 2019.

واستمعت المحكمة إلى أن "الطبيب المزيف" ليس لديه أي مؤهلات طبية، وعرض على الرجل خدمات تكبير قضيبه عبر الإنترنت.

وبحسب المعلومات، فقد نفذ Torben الإجراءات الطبية في منزله.

ووفقا لشقيقة الضحية، كانت لدى شقيقها شكوك حول العملية قبل أن يقنعه Torben بالمضي قدما.

ولكن بدلاً من الحصول على عضو أكبر، بدأ الضحية يعاني من مشاكل في التنفس فور عودته إلى المنزل من العملية. وزار عدداً كبيراً من المستشفيات في الأشهر التالية لكنه توفي بسبب تسمم الدم وفشل الكبد والكلى في شباط 2020.