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قصة مرعبة وغريبة... العثور على طفل يعيش في منزل مع 30 كلبًا ميتًا وحيوانات مريضة: هكذا فُضحت القضية!

منوعات
2023-08-31 | 06:13
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قصة مرعبة وغريبة... العثور على طفل يعيش في منزل مع 30 كلبًا ميتًا وحيوانات مريضة: هكذا فُضحت القضية!
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قصة مرعبة وغريبة... العثور على طفل يعيش في منزل مع 30 كلبًا ميتًا وحيوانات مريضة: هكذا فُضحت القضية!

قصة مرعبة وغريبة... العثور على طفل يعيش في منزل مع 30 كلبًا ميتًا وحيوانات مريضة: هكذا فُضحت القضية!

قالت السلطات إن زوجين من نيوجيرسي يواجهان اتهامات بإهمال الأطفال والقسوة على الحيوانات بعد أن اكتشفت الشرطة طفلاً يعيش في منزل عثر فيه على أكثر من عشرين كلبًا ميتًا.

واستجاب الضباط لمنزل ريبيكا هالباتش، 35 عامًا، وبراندون ليكوني، 32 عامًا، في الشارع الرئيسي في 28 آب بعد أن أبلغ أحد الشهود عن رؤية كلاب مريضة وتعاني من سوء التغذية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة بلدة إيفيشام.

وقال المحققون إنهم عثروا في الداخل على ما يقرب من 30 كلبًا ميتًا، و14 كلبًا حيًا، إلى جانب العديد من القطط والأرانب. وتعتقد الشرطة أن ما يصل إلى 100 كلب ماتوا في المنزل، ومن الممكن أنه تم دفن بعضها في المنزل، وفق ما نقل موقع People.

وقالت السلطات إن تسعة من الكلاب تم نقلها إلى مستشفى حيوانات محلي في "حالة صحية سيئة للغاية"، في حين كان هناك حاجة للقتل الرحيم لأحدها.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على طفل يعيش في المنزل وأخرجته الشرطة بسبب "الظروف غير الصحية"، حسبما جاء في البيان. وقال المحققون لشبكة NBC Philadelphia و6abc أن الطفل كان صبيًا يبلغ من العمر 9 سنوات.

والطفل الآن في رعاية قسم حماية الطفل والاستدامة في نيوجيرسي، وفقًا للبيان.

ووفقًا للمحققين الذين تحدثوا مع المنافذ الإخبارية، تم منح هالباتش وليكوني عددًا من الكلاب الحاضنة بالإضافة إلى المال لرعاية الحيوانات من خلال عملية إنقاذ الحيوانات في ولاية كارولينا الشمالية. وعندما علم أحد الممثلين بوفاة أحد الكلاب، شعر بالقلق وواصل التحقيق في المنزل قبل إخطار الشرطة في النهاية.

وقالت الشرطة إن ليكوني محتجز في سجن مقاطعة بيرلينغتون. في حين أنه، يتم علاج هالباتشخ في المستشفى لإصابته بمشكلة صحية لا تتعلق بالقضية، وسيتم إرساله إلى السجن بمجرد إخلاء سبيله من المستشفى.

وينتظر كلاهما جلسة استماع في المحكمة العليا لمقاطعة بيرلينغتون.

ولا تزال السلطات تحقق في الأمر، ومن المتوقع أن توجه اتهامات إضافية بالقسوة على الحيوانات بمجرد معرفة العدد الدقيق للكلاب. ليس من الواضح ما إذا كان هالباتش وليكوني قد استعانا بمحامي للتحدث نيابة عنهما.
 

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