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حاولا اختطاف ابنة الـ11 عاماً... "صاحبة الفستان الأخضر" خلّصتها من مصير مجهول! (فيديو)
منوعات
2023-08-31 | 09:38
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حاولا اختطاف ابنة الـ11 عاماً... "صاحبة الفستان الأخضر" خلّصتها من مصير مجهول! (فيديو)
حاولا اختطاف ابنة الـ11 عاماً... "صاحبة الفستان الأخضر" خلّصتها من مصير مجهول! (فيديو)
خشيت سيدة من أن يتم اختطاف فتاة صغيرة من الشارع في وضح النهار بعد أن سمعت رجلين يسألان الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا عما إذا كانت بمفردها، وفق ما وثق مشهد فيديو نشره موقع
دايلي ميل
.
وفي لقطات حصرية حصل عليها MailOnline، شوهد رجل يقترب من فتاة في أحد شوارع ويست ويكهام في جنوب شرق لندن بينما كانت تقف بمفردها خارج أحد المتاجر، ثم بدأ بالتحدث مع الطفلة بينما يبدو أنه يحاول إبعادها عن مكان وقوفها.
وبدا في المشاهد المصورة أن الفتاة بدأت تتبع الرجل، لتندفع امرأة ترتدي فستانًا أخضر خارجًا من أحد المتاجر وتضع يدها على كتفها بينما تحثها على ما يبدو على عدم المغادرة معه. ويواصل الثلاثة الحديث قبل أن يرفع الرجل إبهامه في النهاية ويرحل.
وقال صاحب متجر قريب من مكان الحادثة، إن الرجل ورفيقه كانا يراقبان الفتاة عن كثب، ويتأكدان من وجود أي شخص معها.
وقال لـ MailOnline إن الرجال سألوا قبل لحظات باللغة الهندية عن قسائم تعبئة رصيد الهاتف المحمول.
ووقع الحادث قبل بدء العطلة الصيفية صباح يوم سبت من شهر حزيران، لكن شرطة العاصمة لم تقدم سوى الآن نداءً من كاميرات المراقبة.
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اختطاف
الـ11
عاماً...
"صاحبة
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خلّصتها
مجهول!
(فيديو)
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