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سرق سيارتهما ثم أعادها... "اللص اللطيف" ترك رسالة للزوجين الحديثين وهذا ما جاء فيها!

منوعات
2023-08-31 | 09:52
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سرق سيارتهما ثم أعادها... &quot;اللص اللطيف&quot; ترك رسالة للزوجين الحديثين وهذا ما جاء فيها!
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سرق سيارتهما ثم أعادها... "اللص اللطيف" ترك رسالة للزوجين الحديثين وهذا ما جاء فيها!

عثر زوجان حديثان على رسالة تُركت داخل سيارتهما المسروقة من نوع "فيات"، وذلك بعدما اختفت فجأةً في اليوم الّذي تبع حفل زفافهما، أي في صباح يوم 30 آب في فوجيا بإيطاليا.
 
وكُتب في الرسالة: "رغم كوني لصّاَ، إلا أنني أمتلك قلباً".
 
وفي التفاصيل، قرر الزوجان بعد حفل الزفاف المبيت في فندق بالقرب من محطة سكة حديد في فوجيا، وإيقاف السيارة في المنطقة وترك ملابس الزفاف في الداخل بما في ذلك فستان العروس وبدلة العريس. وعندما استيقظ الثنائي، اكتشف أن السيارة لم تعد موجودة في مكانها.
 
وكشف الزوج لوسائل إعلام محلية أنه شعر بالصدمة بعد عثوره على السيارة، وبخاصةٍ أن الملابس والأشياء الأخرى ظلّت في مكانها مع الرسالة المؤثرة من "السارق اللطيف".
 

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