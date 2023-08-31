سقط عن الجدار... ضيف حفل زفاف يلقى حتفه بطريقة مأساوية!

سقط عن الجدار... ضيف حفل زفاف يلقى حتفه بطريقة مأساوية!



توفي رجل يدعى أوكتافيو كوتو دا سيلفا، يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو أستاذ الجوجيتسو، ويحظى بتقدير كبير من قبل تلاميذه وزملائه، بطريقة مأساوية خلال زيارة إلى بحيرة كومو الإيطالية لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه، أثناء عودته إلى الفندق الذي يقيم فيه يوم السبت.



وتشير التقارير إلى أنه فقد توازنه أثناء جلوسه على جدار منخفض وسقط على ارتفاع 16 قدمًا تقريبًا في الماء بالأسفل، بعد أن كان ثملاً بسبب تناول الكثير من الكحول خلال السهرة.



ولا يزال السبب الدقيق لوفاته، سواء كان نتيجة السقوط أو الغرق، غير مؤكد في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات.