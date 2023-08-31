الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سقط عن الجدار... ضيف حفل زفاف يلقى حتفه بطريقة مأساوية!

منوعات
2023-08-31 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سقط عن الجدار... ضيف حفل زفاف يلقى حتفه بطريقة مأساوية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سقط عن الجدار... ضيف حفل زفاف يلقى حتفه بطريقة مأساوية!

سقط عن الجدار... ضيف حفل زفاف يلقى حتفه بطريقة مأساوية!

توفي رجل يدعى أوكتافيو كوتو دا سيلفا، يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو أستاذ الجوجيتسو، ويحظى بتقدير كبير من قبل تلاميذه وزملائه، بطريقة مأساوية خلال زيارة إلى بحيرة كومو الإيطالية لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه، أثناء عودته إلى الفندق الذي يقيم فيه يوم السبت.

وتشير التقارير إلى أنه فقد توازنه أثناء جلوسه على جدار منخفض وسقط على ارتفاع 16 قدمًا تقريبًا في الماء بالأسفل، بعد أن كان ثملاً بسبب تناول الكثير من الكحول خلال السهرة. 

ولا يزال السبب الدقيق لوفاته، سواء كان نتيجة السقوط أو الغرق، غير مؤكد في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات.
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

الجدار...

بطريقة

مأساوية!

LBCI التالي
أخفى علاقات جنسية مع قاصرين وطلاب دين.... من أرفع مسؤول كنسي كاثوليكي سابقا بأميركا إلى متهم غير مؤهل للمحاكمة!
الشرطي "البطل"... حاول إنقاذ رجل من الاصطدام بقطارٍ متحرك فاختاره الموت!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-28

حتى الموت لم يفرقهما... قبل أسبوع من الذكرى السنوية الـ54 لزواجهما توفيا بطريقة مأساوية! (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-09

اصطدمت بهما سيارتان تتسابقان "بسرعة عالية"... شقيقان صغيران توفيا بطريقة مأساوية! (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-01

فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)

LBCI
منوعات
2023-07-31

بعد سقوطه من الطابق 68... مغامر فرنسي شهير لاقى حتفه بطريقة مروّعة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:30

تضامناً مع مرضها... أمّ ترغم ابنتها المراهقة على حلق شعرها بالكامل وهذا كان ردّ فعل الوالد!

LBCI
منوعات
13:03

تعيين الصحافي المخضرم مارك تومسون رئيسا تنفيذيا جديدا لـ"سي ان ان"

LBCI
منوعات
11:29

عائلة حيّرت العلماء... يسير أفرادها على الأربعة أطراف والهياكل العظمية شبيهة للقردة! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:59

ثور يثير الجدل... شوهد في مقعد الراكب مع سائق سيارة على طريقٍ سريعٍ! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:33

انتهاء الشوط الاول بتقدم منتخب لبنان على ساحل العاج ٥٥ - ٤١ ضمن مباريات تحديد المراكز المؤهلة للالعاب الاولمبية في بطولة العالم لكرة السلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-28

مقدّمة النشرة المسائيّة 28-08-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30

اجتماع مرتقب اليوم لمجلس الامن والتصويت فيه على قرار التجديد لليونيفيل في لبنان

LBCI
منوعات
2023-07-05

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ديوان المحاسبة قال كلمته الأخيرة في ما خص شركة إنكريبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا في تفاصيل زيارة هوكستين للبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ما خلاصة المفاوضات حول المسودّة النهائية التي يجب التصويت عليها في مجلس الامن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كيف توزّع التصويت بين الدول على قرار التمديد للقوات الدوليّة العاملة في الجنوب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
أخبار لبنان
14:56

هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر

LBCI
حال الطقس
00:09

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
11:26

بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية

LBCI
منوعات
04:21

ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More