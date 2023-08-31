عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!

اتُهمت أم ثلاثينية من ولاية فيرجينيا الأميركية بارتكاب "أعمال فاحشة" هذا الأسبوع، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها عاريةً بجانب مراهق أُبلغ عن فقدانه.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، فقد تم القبض على آشلي واتس بعدما جاء رجال الشرطة إلى منزلها في تموز بحثًا عن المراهق وطلبت منهم الانتظار في الخارج كي ترتدي حمالة صدر وتسمح لكلابها بالخروج.

وجاء في سجلات المحكمة أن "الضباط أبلغوا بعد دقائق عدة أن واتس عادت إلى الباب مع كلبيها الموجودين في المنزل، مما سمح لهما بالدخول. وعندما قام رجال الشرطة بتفتيش غرفة النوم في الطابق العلوي، تمكنوا من العثور على المراهق المفقود حيث كان مختبأً داخل مساحة صغيرة، مرتدياً سروالاً تحتياً باللون الأبيض.

واتُهمت آشلي "بالمساهمة في انحراف قاصر"، إلا أن المحكمة كشفت أيضاً عن علاقات لها مع مراهقين آخرين منهم الشقيق التوأم للفتى المفقود.

وكان التوأم يعيش في الجانب الآخر من الشارع، وكانا صديقين لابن واتس، وفقًا لوثائق المحكمة.

ويُزعم أن واتس بدأت في الاعتداء جنسياً على الشقيقين قبل عام من القبض عليها. ولكن بدأت الشرطة بالتحقيق معها بعدما أبلغ مجهول عن العلاقة الجنسية المزعومة في شباط.

وأخبر أحد الشقيقين أنه "والسيدة واتس كانا في حالة حبّ وعندما بلغ من العمر 17 عاما، كانت على وشك الطلاق من زوجها للزواج منه".

وأفادت السلطات المحلية أنه بعد الكشف عن العلاقة المزعومة التي دامت 13 شهرًا، هرب المراهق من المنزل وعُثر عليه بعد ثلاثة أسابيع مختبئًا في غرفة نوم واتس.

وفي حال تمت إدانتها بالجريمة، فقد تواجه واتس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.