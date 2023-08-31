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ثور يثير الجدل... شوهد في مقعد الراكب مع سائق سيارة على طريقٍ سريعٍ! (صور)
منوعات
2023-08-31 | 10:59
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ثور يثير الجدل... شوهد في مقعد الراكب مع سائق سيارة على طريقٍ سريعٍ! (صور)
أوقفت الشرطة رجلاً في ولاية نبراسكا الأميركية بسبب قيادته على طريق سريع في سيارة صغيرة الحجم مع ثورٍ ضخم كان جالساً في مقعد الراكب.
وتلقى ضباط من قسم شرطة نورفولك مكالمة في حوالي الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء للإبلاغ عن رجل يقود سيارته على الطريق السريع ومعه ثور ضخم في السيارة.
وتظهر مجموعة من الصور الثور الضخم باللونين الأبيض والأسود واسمه "Howdy Doody"، جالساً في السيارة الصغيرة المعدلة ويظهر جسمه بالكامل ورأسه وقرونه تبرز من السقف والزجاج الأمامي.
وتم استبدال الباب الجانبي للسيارة بدرابزين معدني يُستخدم عادةً في حظيرة الماشية لتناسب حجم الثور.
وبحسب المعلومات، فقد طلب أحد عناصر الشرطة من الرجل إعادة الحيوان إلى المنزل ومغادرة المدينة. ولبّ الأخير نداء الشرطة وعاد أدراجه مع الحيوان الّذي أثار الجدل.
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