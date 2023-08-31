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تضامناً مع مرضها... أمّ ترغم ابنتها المراهقة على حلق شعرها بالكامل وهذا كان ردّ فعل الوالد!

منوعات
2023-08-31 | 13:30
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تضامناً مع مرضها... أمّ ترغم ابنتها المراهقة على حلق شعرها بالكامل وهذا كان ردّ فعل الوالد!
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تضامناً مع مرضها... أمّ ترغم ابنتها المراهقة على حلق شعرها بالكامل وهذا كان ردّ فعل الوالد!

تعرضت سيدة مصابة بالسرطان لإدانة شديدة عبر الإنترنت، بسبب إرغام ابنتها على حلق شعرها "تضامناً" مع مرضها.
 
ويُذكر أن شعر الأم سقط بالكامل بسبب العلاج الكيميائي، لذا حثت ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا على قص شعرها تضامنًا معها، وفقًا لزوجها.
 
وأوضح الرجل ما حدث في منشور طويل على موقع Reddit، معترفًا بأن سلوك زوجته "المتلاعب" جعل علاقتهما في حالة اضطراب.
 
وجاء في المنشور "بالأمس عادت زوجتي وابنتي إلى المنزل من" رحلة تسوق للفتيات"، عندما ذُهلت باختفاء شعر ابنتي. تحدثت مع زوجتي بعد العشاء وأخبرتني أنها قالت لآنا إنها لن تسامحها أبدًا إذا لم تظهر دعمها من خلال حلق شعرها".
 
وتابع "أنا أحب زوجتي، وأتفهم أنها تمر بمرحلة مؤلمة، ومع ذلك، فإن موقفها يبدو متلاعبًا جدًا بالنسبة لي، وهذا ليس سلوكًا أشعر أنني أستطيع قبوله شخصيًا".
 
واختتم كلامه قائلاً: "لست متأكداً مما إذا كان بإمكاني تجاوز هذ الأمر لمواصلة العلاقة".
 
وحصد منشور الزوج أكثر من 16 ألف إعجاب وأكثر من 3 آلاف تعليق خلال 16 ساعة فقط، حيث عبّر متابعي الموقع عن أفكارهم حول سلوك الأم.
 

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